Укрзализныця запустит двухэтажный электропоезд из Киева в Львов

Экспресс запускают 30 декабря. Фото: Wikimedia

Укрзализныця 30 декабря запустит двухэтажный электропоезд Skoda из Киева в Львов.

Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба компании.

"30 декабря 2021 года Укрзализныця отправит в первый рейс двухэтажный электропоезд Skoda по маршруту Киев - Львов. Поезд будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45", - говорится в сообщении.

Поезд будет останавливаться в Виннице, Хмельницком и Тернополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця назначила дополнительные поезда на новогодние праздники

Вагоны Skoda оборудованы розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пандусами, местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами кондиционирования, вентиляции, вакуумными туалетами и пеленальными столиками.

25 декабря Укрзализныця запустила экспресс из Львова в Карпаты. "Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов - Ясиня - Львов. Со Львова поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25.