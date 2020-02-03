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понедельник, 03 февраля 2020 14:44

Укрзализныця ввела новую услугу: подробности

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Укрзализныця ввела новую услугу: подробности
Доставить могут ручную кладь весом не более 36 кг. Фото: Уніан

Укрзализныця ввела новую услугу. Пассажирам предлагают доставку ручной клади.

С 3 февраля воспользоваться услугой в тестовом режиме можно в трех поездах: №79/80 Днепр - Киев - Днепр, №92/91 Львов - Киев - Львов, №63/64 Харьков - Киев - Харьков. Так, железнодорожники механизм предоставления услуги прорабатывают на вокзалах Киев-Пассажирский, Днепр, Львов, Харьков-Пассажирский, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Пассажиры могут заказать доставку ручной клади до вокзала или адресно - от двери до двери. Курьер заберет багаж и доставит по адресу. Доставка клади от вокзала до вокзала стоит 200 грн. От двери до двери - 350 грн.

Доставить могут ручную кладь весом не более 36 кг. Услугой может воспользоваться пассажир с проездным документом, согласно которому едет от станции начального отправления до конечной станции прибытия поезда.

В 2019-го на 14,9% увеличилось перевозки пассажиров по железной дороге в страны Европейского Союза. Поездами №715/716 и №705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно перевезли более 482 тыс. пассажиров.

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