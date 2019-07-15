Укрзализныця предупреждает о попытках отдельных профсоюзных активистов дестабилизировать работу отрасли

Фото: "Прямой"

Накануне выборов в ВРУ некоторые отраслевые профсоюзные организации присоединяются к политическим гонкам, активизируют свою деятельность, устраивая псевдомитинги и политические акции. Целью этих мероприятий является дестабилизация работы отрасли, "раскрутка" отдельных профсоюзных лидеров, а иногда и попытки некоторых сил вернуть в отрасль коррупционные и незаконные схемы для хищения средств.

Очередную такую ​​акцию организует Свободный профсоюз железнодорожников Украины, которая выдвигает определенные требования к руководству государства. Предварительный анализ требований, с которыми выступают профсоюзы, свидетельствует о том, что организаторы акции несколько не владеют ситуацией, а требования часто является популизмом, ведь работа по указанным направлениям по улучшению условий работы и увеличению зарплаты железнодорожников проводится без напоминаний со стороны псевдоактивистив, сообщает Укрзализныця.

В частности, основным требованием является повышение заработной платы работникам Укрзализныци. В 2019 году АО Укрзализныця увеличен фонд заработной платы по сравнению с 2018 годом на 9% до 36 млрд грн. Так, средняя зарплата работников компании за 5 месяцев этого года составила 11227 грн, что на 13,7% выше средней в Украине. Кроме того, с 1 июля 2019 часовые тарифные ставки и должностные (месячные) оклады подавляющего большинства работников увеличатся еще на 10%. Всего с 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников выросла в 2,5 раза.

Относительно требования митингующих о смене руководства компании, то сообщаем, что Кабинет Министров Украины, как основной акционер компании, недавно провел ряд конкурсов, по результатам которых компания получила наблюдательный совет и правление, состоящих из опытных профессионалов, в том числе железнодорожников.

Напоминаем, Укрзализныця - это стратегическое предприятие, от стабильной работы которого зависит функционирование отечественной экономики и перевозки пассажиров, и дестабилизация ее работы может нанести большой вред не только перевозчику, но и всей Украине. Именно поэтому призываем железнодорожников быть рассудительными, не дать ввести себя в заблуждение и не стать инструментами в политических выборах.