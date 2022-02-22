Укрзализныця повышает меры безопасности и не прекращает движение поездов на восток

УЗ не планирует прекращать свою работу. Фото: УЗ

Укрзализныця не собирается прекращать движение поездов на восток. Перевозчик продолжает штатную работу, но повышает меры безопасности.

Об этом заявил на брифинге член правления УЗ Александр Перцовский, передает "Укринформ".

"Укрзализныця не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление.

Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Мы едем спокойно и стабильно, как и ехали, работаем по всем направлениям и призываем спокойно путешествовать по Украине. Никакие провокации нас не остановят в этом", – отметил он.

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УЗ, в отличие от авиакомпаний, приостановивших полеты в Украину, не планирует прекращать свою работу, заверил член правления компании.

Поэтому украинцы могут воспользоваться Укрзализныцей, чтобы вернуться из-за границы, если отсутствует прямое авиасообщение.

"И до Львова, и до Киева можно доехать удобно и быстро с пересадкой в ​​Перемышле. Также есть сообщения через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники.

И если кто-то возвращается в Украину, и нет прямого авиасообщения, мы будем рады доставить домой", - подчеркнул член правления УЗ.

16 февраля Укрзализныця запустила "поезд единения". Он отправился из Рахова Закарпатской области в Мариуполь Донецкой области. Поезд провез государственный флаг Украины через 12 областей. "Поезд единения" преодолел самый длинный пассажирский железнодорожный маршрут в нашем государстве – 1806 км. Маршрут объединил три западных региона: Закарпатье, Франковщину и Львовщину. А на Левобережной Украине – соседние Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области.