Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото

Укрзализныця получила первые пять вагонов из 100 в рамках заказа за счет госбюджета.
Согласно контракту до конца года Укрзализныця должна получить 20 из 100 заказанных вагонов.
Крюковский завод должен построить и поставить 51 купейный и 12 спальных вагонов. Также 37 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, 17 из которых - с купе начальника поезда.
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Укрзализныця для заказа получила 3 млрд грн из государственного бюджета.
С 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19. Невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая будет являться основанием для проезда в случае отрицательного результата.
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