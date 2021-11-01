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понедельник, 01 ноября 2021 13:30

Укрзализныця получила новые вагоны - показали фото
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Укрзализныця получила первые пять вагонов в рамках заказа 100 за счет госбюджета
Фото: УЗ
Согласно контракту до конца года Укрзализныця должна получить 20 из 100 заказанных вагонов
Укрзализныця для заказа получила 3 ​​млрд грн из государственного бюджета

Укрзализныця получила первые пять вагонов из 100 в рамках заказа за счет госбюджета.

Согласно контракту до конца года Укрзализныця должна получить 20 из 100 заказанных вагонов.

Крюковский завод должен построить и поставить 51 купейный и 12 спальных вагонов. Также 37 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, 17 из которых - с купе начальника поезда.

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Укрзализныця для заказа получила 3 ​​млрд грн из государственного бюджета.

С 21 октября на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины заработали пункты вакцинации и экспресс-тестирования на Covid-19. Невакцинированные пассажиры могут сделать тест и получить справку, которая будет являться основанием для проезда в случае отрицательного результата.

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