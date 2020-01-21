Укрзализныця начала перевозить больше людей в страны ЕС

В 2019 году количество пассажиров выросло на 14,9%. Фото: УНИАН

В 2019 году на 14,9% увеличилось перевозки пассажиров по железной дороге в страны Европейского Союза.

Поездами № 715/716 и № 705/706, которые курсируют из Киева в Перемышль, в прошлом году туда и обратно перевезли более 482 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе госкомпании Укрзализныця.

Поезд № 67/68 Киев - Варшава - Киев выбрали 61 тыс пассажиров, № 35/36 Одесса - Перемышль - Одесса 59 тыс пассажиров и № 31/32 Киев - Рига 24 тыс пассажиров.

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Всего количество пассажиров увеличилось до 947 тыс.

Укрзализныця закупит у американской компании Wabtec (GE Transportation) 40 локомотивов TE33AC. Соответствующее соглашение уже подписали, сообщил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.