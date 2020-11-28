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суббота, 28 ноября 2020 19:23

Укрзализныця меняет цвет вагонов
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Вагоны покрасят в темно-синий
Фото: fb.com/vladimir.zhmak
Вагоны покрасят в темно-синий
Вагоны покрасят в темно-синий
Вагоны покрасят в темно-синий

В Укрзализныце решили изменить стандартный цвет вагонов.

Вместо светло-синего при ремонте их перекрашивают в темный, сообщил глава Укрзализныци Владимира Жмака в Facebook.

Цвет изменили после того, как посоветовались с проводниками.

"Решили изменить окраску вагонов. Светлый фон - на черный. Новые цвета - не только красиво, но и практично. Проводники результатом довольны", - написал Жмак.

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В вагонах устанавливают камеры, заменяют поручни, обустраивают полочки для мобильных телефонов и USB-розетки.

Стоимость предварительного бронирования билетов Укрзализныця снизила. Туристические группы смогут забронировать их более чем в 2 раза дешевле, заявил глава компании Владимир Жмак.

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