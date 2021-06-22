Укртрансгаз требует от Нафтогаза вернуть 300 млн кубов топлива фирме, которую называли мошеннической - СМИ

Укртрансгаз требует в НАК возместить ему причиненный ущерб, вернув 305 млн кубометров газа

Дочерняя компания Нафтогаза - Укртрансгаз - требует у НАКа возместить ему причиненный ущерб путем возврата 305 млн кубометров природного газа, который передали ООО "Профи газ".

Об этом говорится в письме-претензии Укртрансгаза к Нафтогазу, которое есть в распоряжении ЭП.

В своем письме компания напоминает, что в соответствии с решением Арбитражного суда Киева от 12.07.2020 Укртрансгаз вернул ООО "Профи газ" (правопреемник компании Укрэнергосбыт) как новому взыскателю 305 млн куб. газа.

Компания заявляет, что в 1999 году Нафтогаз поставил 305 млн кубометров без согласования подобных действий с владельцем такого газа - ЗАО "Укрэнергосбыт".

"Таким образом, именно неправомерные действия НАК "Нафтогаз Украины", которые заключались в необоснованном распоряжении природным газом объемом 305 млн кубометров, привели к ситуации, при которой АО "Укртрансгаз" было обязано вернуть природный газ ЗАО "Укрэнергосбыт"(ООО "Профи газ") с собственного ресурса", - говорится в позиции Укртрансгаза.

"В связи с чем в НАК существует обязанность по компенсации/возврату АО "Укртрансгаз" природного газа в объеме 305 млн кубометров", - добавили в компании.

В то же время в ответе на претензию Нафтогаз отверг утверждение Укртрансгаза о том, что распоряжался газом без согласования ЗАО "Укрэнергосбыт".

"Такие утверждения являются ложными, поскольку в спорный период компания не имела полномочий осуществлять распределение газа", - говорится в ответе Нафтогаза, который есть в распоряжении ЭП.

В Нафтогазе заявили, что не обязаны возвращать Укртрансгаза 305 млн кубометров газа, а также о безосновательности претензии.

В Укртрансгаз объяснили, что передали в рамках мирового соглашения компании "Профи-Газ" 300 млн кубов газа том, что на момент принятия мирового соглашения юридически именно она имела на это право. Укртрансгаз взял взаймы у Нафтогаза этот газ, чтобы рассчитаться с "Профи газ". Хозсуд Киева решениями от 10 и 13 ноября утвердил мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа Укртрансгаза пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими. 2 ноября компания "Укртрансгаз" обратилась в Хозяйственный суд Киева с требованием утвердить мировое соглашение, предусматривающее передачу 300 млн кубов газа пулу фирм, с которыми госкомпания недавно вела ожесточенную борьбу и открыто называла мошенническими. Правление НАК "Нафтогаз Украины" проголосовало за заключение мировой с фирмами, с которыми до недавнего времени вел ожесточенную борьбу и открыто называл мошенническими.