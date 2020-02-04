Укрпочту, Нафтогаз и Укрзализныцю могут частично приватизировать

Кабмин предлагает исключить Укрзализныцю из перечня предприятий, которые нельзя приватизировать. Фото: agropolit.com

Кабинет министров в Верховную Раду подал законопроект №2831 о перечне госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Из перечня исключили Нафтогаз, Укрпочту и Укрзализныцю. Таким образом, предлагают разрешить частичную приватизацию этих предприятий, передает "Економічна правда".

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Текст законопроекта и объяснительную записку к нему пока не опубликовали.

15 января Кабмин утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать. В перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше 50% + 1 акция, вошли НАК "Нафтогаз", "Магистральные газопроводы Украины", Укртрансгаз, Укрнафта, Укргаздобыча , Укртранснафта, "Черноморнефтегаз", Государственная холдинговая акционерная компания "Артем", "Феодосийская судостроительная компания "Море", Укрзализныця, Укрпочта. В перечень предприятий, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, составляет 100% и которые не подлежат приватизации, вошли Укрнерерго, Укргидроэнерго, "Энергоатом", "Антонов", "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А.А. Морозова".