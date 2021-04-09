Укрпочта прекратит выплачивать пенсии: как их можно будет получить

До 1 сентября ПФУ проведет конкурс для отбора организаций, которые будут выплачивать и доставлять пенсии. Фото: pixabay

С 1 сентября украинцы не смогут получать пенсии и денежную помощь в отделениях Укрпочты.

О соответствующем постановлении сообщают в Пенсионном фонде.

До 1 сентября ПФУ проведет конкурс для отбора организаций, которые будут выплачивать и доставлять пенсии, а также денежную помощь по месту фактического проживания. До его проведения эти функции будет выполнять Укрпочта.

По месту фактического проживания с 1 сентября будут получать пенсии и денежную помощь:

- люди с инвалидностью 1-й группы;

- лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

- лица, достигшие 80-летнего возраста;

- получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Украинцы из вышеупомянутых категорий будут получать пенсии и денежную помощь по собственному выбору: из отобранной на конкурсе организации или выбранного самостоятельно банка из числа уполномоченных.

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Другие категории пенсионеров, которые получают выплаты в отделениях Укрпочты или от почтальонов, до 1 сентября должны выбрать один из уполномоченных банков для получения пенсий. Если они не сделают этого до определенного срока, им будут выплачивать пенсию через текущий счет в Ощадбанке. Его откроют по обращению Пенсионного фонда. Об этом обещают сообщить получателю. Украинцы могут в любое время изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Чтобы определить, имеет ли украинец право на пособие по безработице, информацию о нем будут проверять в несколько этапов и в различных органах власти.