Укрпочта отменила комиссию за перевод средств

Украинцы могут сэкономить до 150 грн в одном переводе. Фото: pixabay

Клиентам Укрпочты снижают комиссию на денежный онлайн-перевод "С карты на карту" до конца 2020 года.

Так украинцы могут сэкономить до 150 грн в одном переводе, сообщают в пресс-службе Укрпочты.

Стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять 5 грн без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода.

Если раньше при осуществлении перевода на 14 999 грн одним платежом нужно было заплатить 155 грн комиссии, то отныне и до завершения акции клиент платит только фиксированный тариф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрпочта вышла на новый уровень: посылки отправляет самолетом

Для оформления перевода на сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер телефона и номер карты получателя.

Перевод средств осуществляется только в национальной валюте. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн.

Банки-эмитенты карт могут взимать дополнительную комиссию, в соответствии с тарифами финансовых учреждений.

Переводы "С карты на карту" позволяют переводить средства онлайн на карточку любого украинского банка в режиме 24/7. Кроме "С карты на карту", ​​еще можно оформить онлайн денежные переводы "С карты домой". Тогда почтальон доставит деньги адресату. Или воспользоваться переводом "С карты в отделение" и получить средства в одном из более 11 тыс. отделений Укрпочты.

"Новая Почта" ввела верификацию клиентов по ID-карте через POS-терминалы Ощадбанка.