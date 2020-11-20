Укрпочта отменила комиссию за перевод средств

Клиентам Укрпочты снижают комиссию на денежный онлайн-перевод "С карты на карту" до конца 2020 года.
Так украинцы могут сэкономить до 150 грн в одном переводе, сообщают в пресс-службе Укрпочты.
Стоимость пересылки средств между картами украинских банков будет составлять 5 грн без дополнительной оплаты процентов от суммы перевода.
Если раньше при осуществлении перевода на 14 999 грн одним платежом нужно было заплатить 155 грн комиссии, то отныне и до завершения акции клиент платит только фиксированный тариф.
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Для оформления перевода на сайте Укрпочты нужно ввести сумму перевода, данные карты отправителя, его контактный номер телефона и номер карты получателя.
Перевод средств осуществляется только в национальной валюте. Максимальная сумма одного перевода составляет 14 999 грн.
Банки-эмитенты карт могут взимать дополнительную комиссию, в соответствии с тарифами финансовых учреждений.
Переводы "С карты на карту" позволяют переводить средства онлайн на карточку любого украинского банка в режиме 24/7. Кроме "С карты на карту", еще можно оформить онлайн денежные переводы "С карты домой". Тогда почтальон доставит деньги адресату. Или воспользоваться переводом "С карты в отделение" и получить средства в одном из более 11 тыс. отделений Укрпочты.
"Новая Почта" ввела верификацию клиентов по ID-карте через POS-терминалы Ощадбанка.
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