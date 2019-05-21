UKRCEMFOR-2019 откроют вице-премьер Зубко и министр Омелян

Вице-премьер-министр Украины - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко и министр инфраструктуры Владимир Омелян выступят с приветственными речами на международной конференции UKRCEMFOR-2019.

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и министр инфраструктуры Владимир Омелян выступят с речью на международной конференции UKRCEMFOR-2019

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко и министр инфраструктуры Владимир Омелян выступят с речью на международной конференции UKRCEMFOR-2019

Чиновники неоднократно подчеркивали важность цементной отрасли для Украины, в частности, в строительстве асфальтобетонных дорог. Так, по словам Владимира Омеляна, уже в 2020 году запланировано строительство бетонной дороги на Прикарпатье - Ивано-Франковск-Стрый, поэтому цементные компании будут востребованы как никогда раньше. По словам специалистов, бетонные дороги имеют официальную гарантию 28 лет, однако при соблюдении технологий при укладке могут простоять до 50 лет.

Также среди почетных гостей конференции - и.о. руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук, исполнительный директор Европейской Ассоциации цемента CEMBUREAU Кун Коппенхол, директор по экономике и финансам "ПАО Укрзализныця" Андрей Рязанцев и много других интересных спикеров из Украины и других государств. Запланированы оживленные дискуссии, обмен опытом и обсуждение будущего цементного рынка.

Цементная отрасль является одной из ключевых в Украине, стремительно развивающейся и наращивающей конкуренцию. Во время панельных дискуссий участники обсудят роль и место цементного рынка в Украине и мире, тенденции цементной индустрии, влияние энергоресурсов на отрасль, перспективу построения асфальтобетонных дорог в государстве, законодательное обеспечение функционирования цементного рынка, его защиту и т.д.

Напомним, международная конференция UKRCEMFOR состоится 28-29 мая 2019 в Холле Чемпионов на НСК "Олимпийский". Это крупнейшее отраслевое событие в Украине, которое происходит раз в два года. В этом году она будет проходить уже в восьмой раз. В конференции принимают участие более 300 представителей компаний и организаций из более чем 12 стран мира.

Онлайн регистрация, повестка дня и другая информация доступны на веб-сайте http://ukrcemfor.com

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