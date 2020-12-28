Украину ожидает подорожание хлеба: эксперт назвал точную стоимость

В начале 2021 года в Украине подорожает хлеб. Уже в январе буханка пшеничного будет стоить 20-24 грн/кг.
Причинами подорожания является рост цен на пшеницу и соответственно на муку, рассказал генеральный директор ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Руслан Сластен в эфире канала "Украина 24".
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Впрочем, по его словам, из-за подорожания коммунальных платежей, а также из-за поднятия минимальной зарплаты, ожидается рост стоимости хлеба в пределах до 5%.
"Стоимость пшеничного хлеба вполне может быть на уровне 20-24 гривен за килограмм. Рост на 5 процентов означает дополнительно 1-1,5 гривны до стоимости этого хлеба", - отмечает Руслан Сластен.
Эксперты прогнозируют заметное подорожание свинины в Украине в ближайшие месяцы.
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