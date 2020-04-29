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среда, 29 апреля 2020 13:24

Украину ожидает новый табачный кризис - СМИ

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Украину ожидает новый табачный кризис - СМИ
Повышение в 4 раза акциза на табачные стики для нагрева создаст дополнительные проблемы с наполнением госбюджета Фото: УНН

Скандальный закон №1210, принятый еще 16 января 2020 года, но до сих пор не подписан президентом Украины, еще больше расширит недовыполнение доходов госбюджета из табачного акциза и еще больше отдалит Украину от законодательства и практики налогообложения Евросоюза.

Об этом пишет кандидат экономических наук, эксперт по вопросам налогообложения Татьяна Кощук в своей статье в УНИАН.

Закон среди прочего предусматривает резкое (в 4 раза) повышение акциза на табачные изделия для нагрева.

"Это нововведение принято несмотря на его несоответствие научным подходам, рекомендациям Еврокомиссии и опыт стран ЕС о налогообложении этой категории табачных изделий", - объясняет Татьяна Кощук.

Эксперт напоминает, что в 2018 г. Еврокомиссия обнародовала Отчет для Совета ЕС относительно особенностей применения положений европейской Директивы 2011/64/ЕС от 21.06.2011 г. к альтернативным табачным изделиям и их заменителям.

В этом отчете Еврокомиссия рекомендует странам ЕС определять ставки акциза относительно стиков (хитсов) для систем нагрева табака в фиксированной сумме за каждый килограмм продукции - в рамках акцизной категории "другой табак для курения". Эта категория, как правило, облагается налогом по низким ставкам среди табачных изделий.

Показательно, что все страны-члены Евросоюза применяют в отношении систем нагрева табака меньшую или существенно меньшую ставку акциза по сравнению с сигаретами. Например, в Германии такая разница в акцизной нагрузке составляет примерно 9 раз, в Испании - 6 раз, в Венгрии - более 3 раза.

С момента появления на рынке Украины табачных изделий для нагрева они облагались акцизом именно так, как рекомендует Еврокомиссия. Но закон №1210 перечеркивает европейский подход.

"За 2016-2019 г.. из-за резкого повышения акциза на сигареты доля нелегальной продукции возросла с 0,2 до 6,5%. Теперь упомянутые законодательные изменения могут привести к появлению контрабанды и контрафакта уже на рынке систем нагрева табака", - прогнозирует Кощук.

Эксперт напоминает, что из-за роста теневого рынка сигарет, переключение части потребителей на более дешевую табачную продукцию и падение производства сигарет на 18,4%, план государственного бюджета с табачного акциза в прошлом году был недовыполнен на рекордные 13, млрд. грн. или на 24,2% от плана.

Похожую ситуацию экономист прогнозирует и по налогообложению стиков для нагрева - падение доходов госбюджета неизбежно из-за переориентации части пользователей на традиционные, а также электронные сигареты - в т.ч. нелегальные.

"Проблема еще и в том, что в отличие от большинства стран Европы рынок электронных сигарет для вейпинга в Украине пока значительно менее прозрачный, менее структурированный. Это уже создает проблемы и в сфере контроля за качеством товаров для вейпинга, и с точки зрения дальнейшего налогового администрирования", - объясняет Кощук.

Экономист напоминает, что этим же законом вводится акциз на жидкости для электронных сигарет - 3000 грн. за 1 л. Но при этом Кощук сомневается в фискальной эффективности этих изменений и их успешной реализации в целом.

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29
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