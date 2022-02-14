Украинской мебели экспортировали на 1 млрд долларов, и это далеко не предел

В 2021 году экспорт украинской мебели вырос на рекордные 40,1%. В денежном эквиваленте это составило 1 млрд долларов. Показатели станут в разы больше после вывода из тени многомиллиардного рынка древесины, считают производители

Наши мебельщики экспортируют продукцию в 120 стран мира. Наибольшие объемы в прошлом году были отправлены в Польшу 34,3% и Германию 16,4%. Украинскую продукцию закупают мировые лидеры мебельного ритейла: IKEA, JYSK, XXLutz, HOMECENTER и другие.

Среднегодовой прирост экспорта мебели за предыдущие 5 лет составил 21,4%. Однако отечественные мебельщики ставят себе амбициозную цель: выйти к 2030 году на объемы экспорта в 14 миллиардов долларов и попасть в ТОП-10 мировых экспортеров. Дело за малым: немного государственной поддержки. И прежде всего – принятие Закона "О рынке древесины".

В детенизации этого многомиллиардного сырьевого рынка производители видят один из важнейших шагов для прогресса своей отрасли.

Сегодня манипуляции с объемами заготовленной древесины, которая выставляется на открытую продажу, провоцируют искусственный ажиотаж, перегревают цены и создают условия для теневой торговли. Между тем, бизнес не имеет доступа к данным о продаже сырья в стране, а из-за искусственного дефицита плитных материалов или невозможности приобрести массивов древесины на внутреннем рынке по конкурентоспособной цене, немало древесного сырья приходится импортировать.

Законопроект уже прошел первое чтение, в ходе которого из текста изъяли пункт об отмене моратория на экспорт древесины - как преждевременный, ведь, прежде всего, следует упорядочить внутренний рынок, считают представители отрасли.

Украинский рынок древесины – это "темный лес"

Точно оценить объемы внутреннего мебельного рынка Украины невозможно - из-за весомой доли "серого" рынка. Однако международные аналитики из Euromonitor International и CSIL оценивают потребление мебельной продукции внутри страны в 1,2 млрд долларов. Из этой ориентировочной суммы импортируемой мебели было на 0,58 млрд долларов, почти половина из которой - это Китай.

Кто-то из покупателей этой древесины был производителем мебели или плиты, а кто-то порезал на доску и экспортировал в Китай

Так же непросто подсчитать объективную потребность отечественной мебельной отрасли в древесном сырье.

"Отделить украинского производителя мебели среди потребителей 17,5 млн. кубов украинской древесины за 2021 просто невозможно. Кто-то из покупателей этой древесины был производителем мебели или плиты, а кто-то порезал на доску и экспортировал в Китай. Именно вопрос непрозрачности призван решить Закон Украины "О рынке древесины", ведь сегодня этот рынок - "темный лес", во всех смыслах, - отмечает член правления, руководитель кластерной платформы Украинской ассоциации мебельщиков Оксана Донская в разговоре с Gazeta.ua.

Украина может стать крупнейшим в Европе производителем мебели. Именно производителем, а не поставщиком сырья

"Получив прозрачные правила игры, Украина может стать самым крупным в Европе производителем мебели. Именно производителем, а не поставщиком сырья. А это позволит привлечь около пяти миллиардов евро иностранных и украинских инвестиций, создать более 200 тысяч рабочих мест, создать полноценные мебельные кластеры с новыми современными предприятиями, существенно увеличить поступления в государственный и местные бюджеты", - считает она.

Отрасль просит МЕДа

Свои планы развития мебельной отрасли ее представители сформулировали в проекте, который назвали "Мебельным экономическим чудом" (МЕД). Уверяют: несмотря на пафосное название, планы вполне реальны. Однако для их реализации нужны изменения на государственном уровне. В частности, увеличение количества разрешений на грузоперевозку. Ведь, по выводам экспортеров, объем экспорта 2021 мог бы быть еще больше, если бы не отсутствие разрешений на пересечение границы ЕС, в частности с Польшей, для грузового транспорта Украины в конце года.

Логистические компании, сотрудничающие с мебельщиками, утверждают, что в этом году ситуация с наличием разрешений будет еще более критической. Для полноценного функционирования отрасли международных перевозок Украине нужно 200 тысяч разрешений для пересечения границы Польши, в 2021 году выдано всего 160 тысяч.

Также среди ожидаемых изменений - имплементация норм Закона Украины "Об индустриальных парках", предоставление государственной поддержки предприятиям для участия в международных и национальных экспортоориентированных выставках, внедрение национальной стратегии привлечения молодежи к работе в промышленности.

Однако первым пунктом остается урегулирование сырьевого рынка.

"Пока шаги Гослесагентства не позволяют полностью избавиться от главных проблем рынка — коррупции и "договорняков". На это жалуются как отраслевые ассоциации, так и сами переработчики. Поэтому ко второму чтению законопроекта "О рынке древесины" приведены важные правки, которые учитывают практически все пожелания участников рынка, - объясняет руководитель гражданской инициативы "За рынок древесины" Юрий Дюг в разговоре с Gazeta.ua.

Предусмотрен выход Гослесагентства на полностью прозрачные аукционы плюс четко урегулированные договоры оферты

В первую очередь, предусмотрен выход Гослесагентства на полностью прозрачные аукционы плюс четко урегулированные договоры оферты. При этом на первые торги допускаются только украинские переработчики. Убранное право лесхозов устанавливать дополнительные требования к покупателям по своему усмотрению — это убирает коррупционную составляющую. Правила аукционов должны быть урегулированы на уровне закона и постановлением КМУ. Это позволит избежать возникновения дополнительных коррупционных инструментов. Кроме того, предусмотрены штрафные санкции за нарушение договоров как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. Это будет способствовать улучшению дисциплины и устранит большую часть манипуляций, существующих на рынке сегодня.

Когда именно состоится второе чтение законопроекта, эксперты прогнозировать не берутся - соответствующее решение принимает комитет Верховной Рады по экономическому развитию, а от него информации пока не поступило.

Впрочем, часть важных шагов по наращиванию объемов экспорта поставщики и производители могут делать и без государственного регулирования.

Сертификация – дело добровольное

Одним из пунктов проекта "Украинское мебельное чудо" является 100% FSC-сертификация украинских лесов до конца 2023 года в рамках проекта "Украинское мебельное чудо".

Forest Stewardship Council (FSC) — международная неправительственная организация, деятельность которой направлена ​​на поддержку экологически и социально ответственного управления лесами и обеспечение неистощающего использования лесных ресурсов. То есть знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре – показатель того, что продукция производится из древесины из леса, в котором ведется ответственное лесное хозяйство. На сегодняшний день FSC представлена ​​в 82 странах. Общая площадь FSC сертифицированных лесов составляет 231,5 млн. га. Развитие FSC сертификации в Украине длится более 20 лет. По состоянию на февраль 2022 г. в Украине сертифицировано 3,8 млн га лесов и выдано 122 сертификата системы ведения лесного хозяйства.

Наличие FSC сертификата является необходимым условием выхода на мебельные рынки Европы и США. Ведь для ритейлеров это свидетельствует о том, что для производства мебели использована легальная древесина, срубленная законным образом, без нарушения норм ведения лесного хозяйства и вреда для экологии.

"Лесная сертификация несет триединые ценности - как для окружающей среды, так и для экономики и общества в целом, и является исключительно добровольным делом. Предприятия должны сами согласиться на соблюдение требований сертификации, обеспечивая выполнение FSC национального стандарта, - отмечает Gazeta.ua руководитель FSC Ukraine Павел Кравец.

Механизм сертификации состоит в оценке соблюдения лесохозяйства требованиям стандарта FSC. Такая оценка проводится аудиторскими компаниями, независимыми от FSC или государственных органов. В свою очередь, деревообрабатывающие предприятия также проверяются независимыми аудиторами, что древесина происходит из сертифицированных – то есть хорошо управляемых лесов.