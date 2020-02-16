Украинско-американскую ракету запустили в космос

Украина и США сотрудничают в космической отрасли.

В США состоялся успешный запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" украинского-американского производства.

Об этом в Twitter написал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

"Это успешный запуск ракеты-носителя "Антарес" Northrop Grumman для NASA.

Основную конструкцию 1-й степени разработали КБ "Южное" + предприятия Харькова, Киева, Запорожья, Чернигова. Горжусь нашими специалистами! С Украиной мир способен достигать космических высот", - написал чиновник.

Запуск состоялся на острове Уоллопс (штат Вирджиния). 15 февраля в 22:21 по киевскому времени ракета вывела на орбиту 13-й автоматический грузовой корабль Cygnus.

"Проект "Антарес" - удачный пример кооперации предприятий космической отрасли Украины в международных космических проектах и успешной деятельности на мировом рынке", - сообщают в КБ "Южное".

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Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не имеет никаких сомнений относительно стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки.