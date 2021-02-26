Украинский ждут в Германии: какую работу предлагают

Обязательно знать немецкий язык должны даже представители рабочих профессий. Фото: unsplash

Германия планирует разрешить украинцам официально приезжать на сезонные работы в сельском хозяйстве.

Пока что самыми популярными вакансиями для граждан Украины остаются сиделки, плиточники, сантехники, электрики, упаковщики, пишет Obozrevatel.

Для получения любой работы в Германии нужно выполнить 2 условия:

- подтвердить свою квалификацию соответствующим дипломом;

- знать немецкий.

"Украинский специалист, имеющий диплом о среднем или высшем образовании, должен доказать, что его специальность совпадает с такой же немецкой. Для этого во многих случаях нужно доучиться и сдать дополнительные экзамены. Это сложно", - говорит президент Всеукраинской ассоциации компаний по международного трудоустройства Василий Воскобойник.

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Обязательно знать немецкий язык должны даже представители рабочих профессий.

"В зависимости от профессии, есть разные требования к уровню знания языка. Например, для рабочих профессий - B1-B2, а для врачей, учителей, преподавателей - С1-С2. Если человек устраивается врачом, кроме общего знания языка, подтвержденного сертификатом, он должна еще подтвердить знания немецкого языка в сфере медицины. Для учителя во многих федеративных землях, кроме государственного, нужно знать еще 2 иностранных языка", - добавляет куратор проекта "Осведомленный и готов к Германии" МБФ "Каритас Украины" Ирина Маевская.

В Евросоюзе может уменьшиться количество работы для украинских заробитчан. В Институте прав мигрантов говорят, что в Польше местные жители готовы идти работать туда, где традиционно зарабатывали украинцы.