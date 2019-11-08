Украинский космос беспокойный. Кто его расшатывает?

Последние месяцы об украинском космосе говорят чаще, чем когда-либо. Такая концентрация публикаций в СМИ обусловлена ​​принятием закона, который впервые позволит частным компаниям вести космическую деятельность в Украине.

Тему продолжило увольнение главы Государственного космического агентства Украины (далее - ГКАУ) Павла Дегтяренко.

За несколько дней до увольнения "главного из космоса" в сети появилось фото документа о потенциальном сотрудничестве между американской компанией Firefly Aerospace и заводом "Южмаш". Затем была информация об увольнении и мгновенном восстановлении директора "Южмаша" по инициативе тогда еще действующего руководителя ГКАУ.

Почему украинский космос так "качает" и что будет дальше - рассказываем и прогнозируем в нашем материале.

Кто кого уволил?

31 октября украинскими СМИ пролетела новость о партнерстве "Южмаша" и американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace предпринимателя Максима Полякова со штаб-квартирой в Техасе и заводом и R&D-центре в Днепре.

Фото документа от Firefly датированного 21 октября опубликовал в своем Facebook глава аналитического центра "Эйдос" Виктор Таран. Он написал, что американская компания хочет заказать в "Южмаша" серийное производство ракетных деталей. Соглашение, согласно опубликованному документу, оценивалась в $15 млн. Такое сотрудничество стало возможным благодаря принятому закону №1071 о частном космосе.

Менее чем за 24 часа Таран на своей странице в Facebook обнародовал приказ ГКАУ от 30 октября о внезапном увольнении генерального директора "Южмаша" Сергея Войта и предположил что это политическое решение за которым стоит руководство Конструкторского Бюро "Южное".

Сергей Войт

После появления этой информации директор украинского подразделения Firefly Aerospace Александр Дондик подтвердил намерения компании сотрудничать с "Южмаш", однако отметил, что это "не должно было афишироваться до получения окончательной калькуляции". Он также прокомментировал неожиданное увольнение директора "Южмаша":

"Есть между этими событиями какая-то связь (договоренность Firefly и "Южмаша" и увольнение Сергея Войта - ред.) - не знаю, но мне подтвердили, что этот документ (об увольнении Войта - ред.) не фейк. Не хотелось бы разрывать сотрудничество с Южмашем, но если в этом деле замешано руководство КБ "Южное" и новый директор будет лоббировать их интересы, то ситуация требует тщательной проверки", - заявил Дондик.

Разделенный украинский космос

После новости во многих центральных СМИ председатель ГКАУ Павел Дегтяренко в тот же день отменил свой приказ об увольнении Войта, об этом сообщила пресс-служба "Южмаша" на сайте завода и прикрепила копию документа.

Этот документ стал, вероятно, последним из подписью Дегтяренко, как главы ГКАУ, потому что на заседании в воскресенье, 3 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о его освобождении от должности.

Павла Дегтяренко назначили председателем ГКАУ в 2017, до этого он работал более 30 лет в конструкторском бюро "Южное", откуда ушел главным конструктором как раз на должность председателя Государственного космического агентства. Он заручился поддержкой работников КБ и, в частности, его руководителя, своего бывшего начальника, Александра Дегтярева.

Павел Дегтяренко (слева) и Александр Дегтярев (справа)

По информации СМИ, заняв должность руководителя ГКАУ, Дегтяренко поручил прекратить расследование агентства по финансовым нарушениям Дегтярева, которого в 2016 году уволили с должности гендиректора КБ "Южное" по рекомендации Государственной финансовой инспекции Украины. Правда, потом суд восстановил Дегтярева, а Дегтяренко согласовал ему оклад в четверть миллиона гривен.

В начале 2019 года Министерство экономического развития заявляло о планах принять "Южмаш" под свое крыло. Сергей Войт и работники завода, который до сих пор подчиняется ГКАУ, относились к таким изменениям положительно и считали, что это поможет отечественной космической отрасли продвинуться вперед. Однако Дегтяренко и Дегтярев идею не поддержали.

Поэтому можно предположить, что оба не хотят отпускать завод из треугольника "КБ Южное" - Южмаш - НКАУ". Желание логично, ведь если Войт с "Южмашем" выйдут из подчинения космического агентства, то Дегтярев будет иметь меньшее влияние и контроль над государственными дотациями.

Что дальше?

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что увольнение Дегтяренко с должности главы ГКАУ не связано с намерением того сменить руководство "Южмаша".

По словам премьера, власть проанализировала работу госоргана и поняла необходимость назначения нового руководителя. Исполняющим обязанности председателя Государственного космического агентства стал Владимир Михеев, который с 2015 был заместителем председателя ГКАУ.

Очевидно, что новая власть решила заняться реформированием космической отрасли. Один из первых законопроектов, принятых новым парламентом, касался именно космоса. Он позволил заниматься космической деятельностью частным компаниям, что ранее не было возможным из-за тотальной государственной монополии.

По мнению экспертов новый закон создаст конкурентные условия на рынке и будет поощрять инвесторов вкладывать деньги в развитие космической отрасли Украины.