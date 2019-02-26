Украинский электорат является крупнейшим заказчиком разумного протекционизма отечественной промышленности - эксперт

Украинский электорат является крупнейшим заказчиком разумного протекционизма отечественной промышленности. Фото: vsim.ua

Такое мнение высказал Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", кандидат философских наук, доцент политологии Владимир Фесенко.

"В украинском обществе есть запрос на разумный, прагматичный, экономический протекционизм. Во время нынешних выборов этот запрос даже растет. В качестве примера, закон о пошлинах на вывоз металлолома, который касается 240 тысяч семей металлургов. Которые на политической карте страны - имеют изрядный электоральный вес. Особенно в условиях, когда кампания разворачивается в такой бешеной конкурентной борьбе, когда каждый голос может определить прохождение во второй тур", - считает политолог.

"Интересно наблюдать, как исключительно отраслевые экономические законопроекты сегодня воспринимаются депутатами учитывая политический вес. И тот факт, что он актуален для уровня жизни работников огромной отрасли, является не менее значимым, чем 1 млрд. гривен дополнительных доходов госбюджета от действия пошлины", - отмечает В. Фесенко.



"Из-за чего можно допустить, что электоральная демократия, кроме своей хаотичности и неопределенности, при правильных подходах, может проецировать нужные для страны, ее экономики и населения решения", - напоследок добавил эксперт.