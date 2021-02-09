Украинские зарплаты сравнили с польскими и словацкими

Средняя зарплата украинцев в декабре составляла 14 179 грн. Фото: pexels.com

Средняя зарплата украинцев в декабре составляла 14 179 грн. Это в 3 раза меньше, чем в других европейских странах.

По курсу на начало февраля эта сумма примерно равна €418. В Словакии этот показатель находится на уровне €1113, в Польше - €1312. Это втрое больше, чем в Украине, свидетельствуют расчеты сайта "Сегодня".

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что доходы украинцев планируют повышать до европейского уровня.

Денис Шмыгаль рассказал о приоритетной задаче правительства по увеличению уровня заработных плат в Украине. Глава правительства отчитался о последних экономических достижениях Кабинета министров на прошлой неделе. "Важнейшая задача, которую ставит правительство, - это к 2030 году выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", - написал премьер-министр.