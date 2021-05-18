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вторник, 18 мая 2021 20:20

Украинские тюрьмы пока не хотят покупать

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Украинские тюрьмы пока не хотят покупать
Покупателей на имущество тюрем не нашли. Фото: "Сихов медиа"

Пока нет заявок на участие в аукционе по продаже Ирпенского исправительного центра № 132 и Львовской исправительной колонии № 48.

"Аукционы не происходили из-за нерегистрации участников. Эксперты по недвижимости говорят о том, что у нас очень высокая цена и, возможно, к таким большим и дорогим объектам в Украине еще инвесторы не готовы", - сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает "Укрінформ".

Надеются, что после выставления на продажу Одесской исправительной колонии найдутся инвесторы.

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"Если нет, то продажа происходит в несколько этапов. Первый этап - за полную стоимость, второй - 50% дисконта, а третий - с аукциона на понижение. Мы не спешим переходить к такому кардинальному третьему этапу, мы выставляем на продажу другие объекты для того, чтобы было больше предложений для потенциальных инвесторов. Сейчас у нас нет пока ни зарегистрированного участника аукциона, ни победителя", - добавила она.

Три украинские тюрьмы уже подготовили к продаже. Аукционы состоятся в ближайшее время. Стартовая цена составляет 220 млн грн.

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