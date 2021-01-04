Украинские пенсионеры получат надбавки к пенсии

Выплату назначили пенсионерам в возрасте от 75 лет. Фото: pexels.com

С 1 июля 2021 года украинские пенсионеры смогут претендовать на надбавку к пенсии в размере до 400 грн в месяц.

Такую выплату назначили пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет. Те, кому еще не исполнилось 75, получат доплату с даты установления такого возраста, рассказывает "Апостроф".

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Надбавки в размере 500 грн будут начислять пенсионерам от 80 лет.

За 2020 год средняя пенсия в Украине выросла на 400 грн и составляет 3,4 тыс. грн. Доплаты и повышения получили более 10 млн человек.