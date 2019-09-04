Украинские нелегалы в Италии могут ударить по безвизу

Без знания языка и подтверждение диплома украинцам сложно найти официальную работу в Италии. Фото: migrant.biz.ua

Участились случаи, когда украинцы нелегально едут работать в Италию. Туда отправляются с биометрическими паспортами как туристы. Далее ищут работу.

"Это можно объяснить общим увеличением интереса украинцев к странам Западной Европы. Польша несколько лет назад выступила в роли ворот в ЕС для наших людей. Сейчас они хотят ехать туда, где можно заработать больше, в том числе в Италию", - объясняет президент ассоциации международного трудоустройства Василий Воскобойник, передает ubr.ua.

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По его словам, найти работу официально в Италии сложно. Без знания языка и подтверждение диплома украинцев редко трудоустраивают.

"Самые популярные специальности, на которых работают украинцы в Италии - сиделки, строители. На такую ​​работу можно устроиться неофициально. Однако им могут задерживать зарплату. Кроме того, депортировать. Это может повлиять на пересмотр соглашения о безвизовом режиме", - подчеркнул Воскобойник.

80% украинцев, которые раньше работали за рубежом, хотят вернуться туда снова. Подавляющее большинство готово ехать работать в те же страны, где были раньше. В частности, речь идет об украинцах, которые работали в Литве, Великобритании и Словакии. Рейтинг стран, которые превысили все ожидания украинских заробитчан, возглавили США и Швеция.