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Украинские леса будут спасать по плану РПЛ

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Украинские леса будут спасать по плану РПЛ
Председатель Комитета промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк рассказал, как правительство будет боротся с незаконной контрабандой леса-кругляка. Фото: Інформатор

Правительство согласовало предложенный РПЛ план преодоления масштабной контрабанды леса-кругляка. Об этом по результатам заседания КМУ сообщил заместитель лидера РПЛ по экономической политике, председатель Комитета промполитики и предпринимательства Виктор Галасюк.

В частности, как отметил народный депутат, правительство предоставило положительное заключение и рекомендовало президенту подписать инициированный РПЛ и принятый парламентом Закон №5495 о запрете экспорта дров и криминализации контрабанды леса-кругляка. Конституционный срок подписания законопроекта президентом истекает 24 июля.

Кроме того, премьер поддержал предложенное радикалами введения тотального досмотра всех вагонов с дровами с фотофиксацией и обращение в таможенные органы ЕС для обмена информацией и совместного расследования масштабной контрабанды.

"Авторитетная международная исследовательская организация обнародовала результаты исследований, которые фактически подтверждают позиции, которые мы с Олегом Ляшко и командой РПЛ отстаиваем уже несколько лет. Более миллиона кубометров леса выехало в ЕС незаконно, вопреки мораторию на экспорт леса-кругляка и вопреки европейскому законодательству. Это же не иголка в стоге сена! Это больше 10 тысяч вагонов кругляка, вывоз которых за границу под видом дров согласовали конкретные люди. Это масштабная афера, которая должна быть расследовано! Виновные должны понести жесткое наказание. Мы предполагаем до 12 лет тюрьмы за контрабанду леса из-за того закона, который провели в парламенте", - прокомментировал Виктор Галасюк.

"Хорошо, что правительство начало действовать по преодолению контрабанды согласно предложений РПЛ. Плохо, что до того они потратили несколько лет на борьбу с нашим мораторием на экспорт леса. Это потому, что для них главное - иностранные кредиты, а для нас с Олегом Ляшко - инвестиции в промышленность, рабочие места и доходы украинцев! " - подчеркнул он.

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