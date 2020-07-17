Украинские евробонды положительно реагируют на нового главу НБУ

Украинские евробонды по состоянию на 13:30 по Киеву подорожали в среднем на 0,5 - 0,8%

Украинские евробонды по состоянию на 13:30 по Киеву подорожали в среднем на 0,5 - 0,8% в зависимости от сроков погашения, сообщили "Украинские капитала" участники рынка.

В частности, с тех пор как стало известно о назначении нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко, доходность еврооблигаций Украины с погашением в 2023 году снизилась до 5,94%, тогда как накануне доходность бумаг достигала 6,6%.

Аналогичная динамика наблюдается и по евробондам с погашением в 2025 году, доходность которых упала до 6.76%, тогда как накануне она превысила 7,4%.

Доходность евробондов с погашением в 2032 году упала с 7,9 до 7,4. По мнению опрошенных участников рынка, такая динамика объясняется несколькими факторами.

Во-первых, сейчас в целом на цену украинских бумаг влияет общемировая ситуация на рынке. Во-вторых, рынок получил "понятного" главу НБУ, от которого не следует ожидать сюрпризов, и который понимает интересы инвесторов.

Как известно, вчера правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца во время онлайн-дискуссии, организованной Киевской школой экономики, сообщил, что Министерство финансов намерено отслеживать реакцию рынков на угасание информационного шума вокруг назначения нового главы НБУ.

По его мнению, именно с этим связано снижение спроса на первичных аукционах по размещению ОВГЗ, обвалились во вторник 10 млн грн.