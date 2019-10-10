Украинская ГТС готова к зиме- Коболев

Украина готова к зиме - Коболев. Фото: РБК

Украина закупила газ на зимний период в полном объеме и полностью готова к отопительному сезону.

"Мы долго и добросовестно готовились к следующей зиме. К началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 миллиарда куб. м, Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры", - написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

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Как отметили в Укртрансгазе, на 9 октября в ПХГ Украины накоплено 20,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году, и является рекордным за последние девять лет.

26 сентября объемы газа в подземных хранилищах Украины обновили максимум за девять лет, достигнув 20,1 миллиарда кубометров.