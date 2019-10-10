Украинская ГТС готова к зиме- Коболев

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 729
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1782
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2097
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1197
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3069
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1845
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4527
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6345
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3852
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2007
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2097
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6444
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1296
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1008
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 04:14

Украинская ГТС готова к зиме- Коболев

  Комментировать
Украинская ГТС готова к зиме- Коболев
Украина готова к зиме - Коболев. Фото: РБК

Украина закупила газ на зимний период в полном объеме и полностью готова к отопительному сезону.

"Мы долго и добросовестно готовились к следующей зиме. К началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах достигнет 21 миллиарда куб. м, Укртрансгаз выполнил 100% плановых ремонтных и диагностических работ на украинской ГТС и ПХГ, мы начали использовать БПЛА для охраны объектов критической (и не только) инфраструктуры", - написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА пообещали не поднимать стоимость отопления

Как отметили в Укртрансгазе, на 9 октября в ПХГ Украины накоплено 20,8 миллиарда кубометров голубого топлива. Этот показатель на 26% больше, чем в прошлом году, и является рекордным за последние девять лет.

26 сентября объемы газа в подземных хранилищах Украины обновили максимум за девять лет, достигнув 20,1 миллиарда кубометров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская ГТС готова к зиме- Коболев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 72081
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских
Сеть подорвало фейковое фото беременной Каменских Просмотров: 49015
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
Рианна выпустила автобиографию с архивными ню-фотографиями
11
 Просмотров: 43544
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
Без шансов: начальник криминальной полиции погиб в лобовом столкновении
12
 Просмотров: 35425
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 22663
Экономика
В Украине появится азербайджанский оператор связи
В Украине появится азербайджанский оператор связи Просмотров: 198
Как вывести зарплаты "из тени": мнения экспертов
Как вывести зарплаты "из тени": мнения экспертов
 Просмотров: 387
Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре
Цены рванули вверх: что подорожало в сентябре Просмотров: 684
Какой бизнес чаще всего открывают в Украине
Какой бизнес чаще всего открывают в Украине Просмотров: 666
Как вернуть деньги вкладчикам обанкротившихся банков
Как вернуть деньги вкладчикам обанкротившихся банков Просмотров: 198
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Бросить все и готовиться к атаке. Пристайко назвал три варианта по Донбассу
3
"Я должен бить осторожным" - представитель ОБСЕ отказался сказать, чей Крым
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Голосов: 22024
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua