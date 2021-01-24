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воскресенье, 24 января 2021 12:27

Украинская экономика начнет восстановление. У Зеленского дали прогноз на 2021 год

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Украинская экономика начнет восстановление. У Зеленского дали прогноз на 2021 год
В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться. Фото: pixabay.com

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться. На нее повлияет монетарная политика НБУ и положительные тенденции на внешних рынках.

Такое мнение высказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщает пресс-служба ОПГ.

"Мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - отметил он.

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По его мнению, восстановлению экономики будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине; реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций; ситуация на внешних рынках, где растут цены на продукты, которые экспортирует Украина; ситуация на мировых финансовых рынках, которая улучшилась.

Инвесторы сейчас начинают искать возможности для инвестирования. И Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может рассчитывать на инвестиции. А украинская власть должна позаботиться о создании качественного инвестклимата, защиты права собственности, улучшение судебной системы и других важных факторов.

Правительство разрабатывает Национальную экономическую стратегию до 2030 года. Документ определит направление развития Украины на следующие 10 лет. Впервые в истории Украины создается такой долгосрочный документ. Стратегия будет разработана на основе итогов "аудита государства".

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