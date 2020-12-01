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среда, 02 декабря 2020 22:40

Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
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Марина более года работает дальнобойщицей в Польше. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях своей профессии. Чаще всего получает вопрос о том, сколько зарабатывают дальнобойщики.

"Конкретную цифру никогда не называю, ведь оплата зависит от многих факторов. Выделяю три основных пункта: локальные доставки, где заработки будут самые низкие. Второй тип — пятидневка, здесь заработки выше, но не сильно и последний тип — дальнобойщики", - говорит Марина.

Наименее оплачиваемая курьерская доставка по территории Польши. Например, перевозка грузов с больших складов в филиал по разным городам. Следующий пункт-доставка в супермаркеты. Минусом является то, что на всех этих доставках водитель работает грузчиком. Из плюсов, то, что каждый день удается вернуться домой. Не обязательно на ночь, потому что большинство таких служб начинают работать ночью.

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"Дальнобойщикам предлагают ставку до тысячи евро, но, если речь о локальной доставке, то она будет небольшая. Часто также делают расчет в зависимости от количества кругов, которые сделал водитель. За пятидневку в среднем получают от 1 до 1, 5 тысячи евро. Самые высокие заработки у дальнобойщиков. Они фактически зарегистрированы в Польше, но работают на разные страны в Европе. Нужно выезжать на месяц, два или три. График зависит от того, как договоришься. Мы сейчас работаем месяц и имеем две недели отдыха, получаем около 2 тысяч евро", - объясняет украинка.

Марина с мужем месяц работают, а потом имеют две недели выходных. Ездят по странам Евросоюза
Фото: marinka_v_kabinkie
Марина с мужем месяц работают, а потом имеют две недели выходных. Ездят по странам Евросоюза
Марина с мужем месяц работают, а потом имеют две недели выходных. Ездят по странам Евросоюза
Марина с мужем месяц работают, а потом имеют две недели выходных. Ездят по странам Евросоюза
Марина с мужем месяц работают, а потом имеют две недели выходных. Ездят по странам Евросоюза

Водители подписывают только условие о труде. Оплачивают все часы, которые водитель находится в рейсе. Иногда договариваются, что платят за количество километров.

" В каждой фирме свои зарплаты и свои выплаты. На высшее можно претендовать, если есть опыт работы, неважно где, даже если работали по Украине или России. Еще один факт, который поднимет вашу зарплату-знание иностранных языков", - говорит украинка.

Киевлянка Марина пятирй год живет в Польше. Последние два года работает дальнобойщицей вместе со своим мужем. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях профессии, и интересных моментах своей жизни.

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Дата
03
декабря

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