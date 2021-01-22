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пятница, 22 января 2021 20:40

Украинка посчитала, сколько нужно зарабатывать на проживание в Польше
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Оксана рассказывает об особенностях жизни в Польше. Делится полезными советами, как облегчить жизнь после переезда, оформить документы или купить то, к чему привыкли на родине
Фото: oksana_krakowmama
Оксана рассказывает об особенностях жизни в Польше. Делится полезными советами, как облегчить жизнь после переезда, оформить документы или купить то, к чему привыкли на родине
Оксана рассказывает об особенностях жизни в Польше. Делится полезными советами, как облегчить жизнь после переезда, оформить документы или купить то, к чему привыкли на родине
Оксана рассказывает об особенностях жизни в Польше. Делится полезными советами, как облегчить жизнь после переезда, оформить документы или купить то, к чему привыкли на родине
Оксана рассказывает об особенностях жизни в Польше. Делится полезными советами, как облегчить жизнь после переезда, оформить документы или купить то, к чему привыкли на родине

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд.

"Одним из самых частых вопросов среди моих подписчиков является то, сколько нужно денег на проживание в Польше. Сразу разочарую тех, кто планировал здесь много заработать и отложить. Сейчас это страна не для заработка, а для жизни", - рассказывает Оксана.

Сначала в Польшу поехал муж Оксаны. Он здесь работает столяром. Старший сын учится в лицее. Младший-школьник. В семье работает только муж. Украинка посчитала расходы на 4 взрослых.

"Первая и самая большая статья расходов-жилье. Однокомнатная квартира стоит 1500 злотых. Дополнительно нужно заплатить за коммунальные. Поэтому получится где-то около 2 тысяч злотых. Двухкомнатная квартира обойдется в 2-2,5 тысячи злотых. На питание нам нужно 300-400 злотых в неделю. Но мы пока не экономили и я ни в чем не отказываю. Особенно, когда попадаю на акции в любимом магазине "Бедронка". Могу незапланированно купить каких-то фруктов или шоколада. Если экономить и ходить в магазин со списком, то можно уложиться в вдвое меньшую сумму. Мы часто сравниваем цены на продукты питания с моей мамой, которая живет во Львове, то, например, мясо, фрукты там дороже. Хорошую курятину в Кракове можно купить за 70 грн за килограмм", - говорит украинка.

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По подсчетам Оксаны, на семью нужно 6 тысяч злотых. До обязательных расходов она также считает проездной, который обойдется в 106 злотых, его покупают для мужа и старшего сына. А также оплата обедов в школе младшего сына. Это 10 злотых ежедневно, но кормят там хорошо.

"Имеем незначительные отложения, чтобы можно было куда-то поехать или если кто-то заболеет, купить лекарств. Но в целом жизнь здесь нашей семье нравится. Позже можно будет взять жилье в кредит и выплачивать за собственное жилье. Надеюсь, что когда получу доступ к рынку труда и пойду работать, сможем больше откладывать, ведь даже минимальной зарплаты хватит полностью на еду и одежду. С января минимальная зарплата без отчислений - 2800 злотых", - добавляет Оксана.

Инна Дружинина с мужем три года назад переехала в польский поселок Свинярско, недалеко от Кракова. Работу здесь нашли через посредника. Инна говорит, что к физической работе после сидения в офисе пришлось привыкать, но ей повезло, что владельцы имеют лояльное отношение. За три года смогли сменить три автомобиля. Сейчас две машины одновременно.

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