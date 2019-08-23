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пятница, 23 августа 2019 15:41

Украине выгодно закупать уголь по формуле "Роттердам+", которую третий год расследует НАБУ - эксперт

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Украине выгодно закупать уголь по формуле &quot;Роттердам+&quot;, которую третий год расследует НАБУ - эксперт
С 1 июля в связи с введением нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась. Фото: antikor.com.ua

Самый дешевый уголь сейчас для Украины по формуле "Роттердам+", по которой уже третий год ведет дело НАБУ. Об этом заявил эксперт Кирилл Сазонов в эфире 112 канала.

Эксперт сообщил, что в Украине на данный момент дефицит угля - имеющихся на складах запасов хватит только до октября. При этом закупка топлива по формуле "Роттердам+" является самой выгодной, поскольку цена на уголь составит 1700 грн за тонну, в то время как самый дешевый вариант его импорта обойдется по цене 1800 грн за тонну.

"Вдруг Зеленский с удивлением узнает, что у нас действительно 49 тысяч тонн в сутки мы закупаем, завозим на склады, а 73 тонны тратим. То есть, у нас запасы угля убывают, их хватит до октября. Кинулись, нужно закупать импорт. И тут выясняется, самое дешевое, что находят, это Колумбия 1900, еще где-то 1800 гривен за тонну, 1800 с чем-то. И формула ІР-2, которую с легкой руки чьей-то называют "Роттердам+". По ней 1700. То есть, самый дешевый, простите, я буду говорить, как привыкли, самый дешевый уголь по формуле "Роттердам+", выходит, надо покупать", - заявил Сазонов.

Эксперт также добавил, что НАБУ уже третий год ведет дело о якобы неправомерности введения формулы, но сейчас власть приходит к выводу, что уголь придется закупать именно по ней, поскольку это самый экономный вариант.

"Нам два или три года промывали мозги о страшной коррупции, о вредной грабительской формуле, которая населения не касалась совершенно, только промышленников. НАБУ ведет какие-то дела, кого-то арестовывают, кого-то выпускают под залог. Вовк прячется. Суды начинаются. То есть, эта страшная формула, которой пугали нас 2-3 года, циничные барыги грабят страну, и вдруг уже при новом президенте собирают СНБО, и вдруг выясняется, что так выгодно покупать и будем покупать", - сказал Сазонов.

Напомним, экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков ранее высказал мнение, что дело НАБУ по "Роттердам+" может привести к возвращению кризисной ситуации в энергетике трехлетней давности, поскольку уже сейчас запасы топлива на складах значительно меньше необходимых объемов.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич назвал мифом утверждение НАБУ о том, что от введения формулы "Роттердам+" были нанесены убытки в размере 19 млрд.грн.

24 марта 2017 НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, утвердивших формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен).

С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.

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