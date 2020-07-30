Украине передали акции, которыми владел российский Газпром

Укртрансгаз получил 40,2% акций компании "Газтранзит". Ранее они принадлежали российскому Газпрому.

Арестованые акции передало Агентство по розыску и менеджменту активов, сообщила пресс-служба ведомства.

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АО "Укртрансгаз" получило право управлять арестованными акциями. Соответствующие изменения внесли в систему депозитарного учета ценных бумаг.

Средства от управления арестованными акциями будут поступать в государственный бюджет Украины.

Компанию "Газтранзит" создали в 1997 году для расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины и увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. 40,2% акций принадлежали Газпрому, столько же - Нафтогазу, еще 19,5% - турецкому Турусгазу. В 2016 году Антимонопольный комитет оштрафовал Газпром за злоупотребление монопольным положением на рынке услуг по транзиту газа по территории Украины. В 2017 году суд обязал Газпром выплатить Украине более 171 млрд грн за нарушение. Тогда 40,2% акций Газпрома в Газтранзите продали 29 января 2019-го на фондовой бирже за 41 млн грн.