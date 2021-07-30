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пятница, 30 июля 2021 13:00

Спецтема: 30 лет независимости

"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист

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&quot;Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий&quot; - экономист
Экономист Андрей Новак: "За 30 лет независимости Украина с седьмой потенциальной экономикой в мире, по оценкам ООН в 1992 году, стала одной из последних". Фото: pexels.com

Исторически Украина трудно боролась за собственную независимость. Борьба продолжается и дальше. Через российскую агрессию мы временно потеряли Крым, часть Донецкой и Луганской областей. Это нанесло ущерб украинской промышленности, рассказал Gazeta.ua экономист Андрей Новак.

"Кроме того, Украину постиг демографический кризис. За 30 лет независимости нас стало меньше где-то на 9 миллионов. 1991 года насчитывали 52 миллиона украинцев. Сейчас - почти 43. Если учесть граждан, находящихся за рубежом на постоянной или временных заработках, падение будет еще больше", - говорит экономист.

Добавляет, что за 30 лет независимости Украина с седьмой потенциальной экономикой в ​​мире, по оценкам ООН в 1992 году, стала одной из последних. По уровню доходов украинцев также занимаем "почетное" последнее место среди стран Европы.

"Должен констатировать, что за 30 лет независимости экономических достижений практически нет. Факт наличия национальной денежной единицы - норма для всех стран. Да и гривна за свое довольно короткое время существования девальвировала более чем 20 раз - с 1,6 гривен до 27 гривен за доллар", - объясняет Новак.

По его словам, нужно выбрать Украине новую экономическую модель развития.

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"Все в стране базируется на состоянии экономики. Если последняя работает плохо, то плохо финансируется армия, образование, наука, культура, спорт, медицина. Украина сегодня - аграрная страна с сырьевой экономикой. В этом же экономическом духе продолжать дальше нельзя. Безусловно, аграрный сектор должен развиваться. Это будет происходить за счет наличия плодородных черноземов и аграрных традиций. Правительству нужно проводить новую индустриализацию на основе современной науки, техники и технологий. Это одна из ключевых задач экономической модели страны", - подытожил экономист.

Постановление и акт о Независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только собственные Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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Дата
30
июля

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