Украине нужна долгосрочная стратегия реформы тарифообразования для облэнерго - Буймистер

Нардеп Людмила Буймистер: "Принятая методология стимулирующего регулирования для облэнерго удешевит стоимость государственных облэнерго перед приватизацией". Фото: Finbalance

Национальный регулятор в сфере энергетики и коммунальных услуг принял стимулирующее регулирование на распределение электроэнергии, что не позволит привлечь иностранные инвестиции. Основная проблема - отсутствие долгосрочного планирования и несоответствие европейским практикам.

Об этом заявила нардеп Фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

По мнению депутата, принята методология стимулирующего регулирования для облэнерго удешевит стоимость государственных облэнерго перед приватизацией и не позволит привлекать иностранных инвесторов.

"Ни инвестиций тем компаниям, которые сейчас работают, ни западного инвестора мы привлечь не сможем. Регулятор принял тариф на 3 года. Ни один западный инвестор, заходя в страну, не будет бизнес-план рассчитывать на 3 года. Нам нужна долгосрочная стратегия, ведь Европа смотрит на 10-15 лет вперед", - подчеркнула Буймистер.

По мнению Буймистер, причина - несоответствие европейским практикам RAB-регулирования и соблюдения принципа ручного управления тарифами: "Мы не отошли от того принципа ручного управления политикой, который был у регулятора всю жизнь".

Вместе с тем, нардеп отметила, что регулятор объявил создание рабочей группы по вопросу пересмотра условий присоединения к сетям.

"Возможно мы в этом вопросе найдем формулу с регулятором, чтобы компенсировать часть инвестиций от которых зависит бизнес. От которых зависит, насколько предприятия, вкладывая новые инвестиции смогут быстро и дешево присоединиться к сети. То есть, здесь еще непокрытый реформой кусок работы, который нам надо совместно с регулятором пройти", - отметила нардеп.

Напомним, советник министра энергетики Сергей Чех заявил, что принятая регулятором методология стимулирующего тарифообразования не позволит выполнить задачи по улучшению электроснабжения.