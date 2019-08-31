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суббота, 31 августа 2019 16:55

Украине надо отказаться от угольных шахт - экономист

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Украине надо отказаться от угольных шахт - экономист
Экономический эксперт Сергей Фурса рассказал украинцам, почему они должны требовать закрытия шахт. Фото: uatv.ua

Украинцам невыгодны государственные шахты.

"Для государства выгоднее закупать уголь в Колумбии или США и платить зарплату украинскому шахтеру, чем заставлять этого шахтера на ту же зарплату добывать уголь в Украине и оплачивать работу государственных шахт", - такое мнение высказал экономический эксперт Сергей Фурса.

Он назвал работу государственных шахт и цену угля главной причиной повышенных цен на электроэнергию.

"Когда вы жалуетесь на высокие цены на электричество, то должны одновременно требовать закрытия шахт. Если вы этого не хотите, то нечего жаловаться. Если хотите оплачивать коррупцию государственным управлением, то платите. И не жалуйтесь на инфляцию", - заверил он.

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Он также добавил, что работа шахтера очень опасна, что является одним из аргументов для закрытия, поскольку эти люди живут на 20-30 лет меньше.

"Династии шахтеров, в своей жизни не видели ничего, кроме шахты если те шахтеры, которые уже работают, могут отчаянно цепляться за привычное положение вещей, то стоит подумать об их детей, которые могут избежать такой судьбы. Тем более, в стране сейчас дефицит рабочей силы и люди не останутся без работы. Задача государства - не финансировать коррупцию, а направить средства, причем намного меньшие, на то, чтобы эти люди нашли другую работу, научить их другой работе", - говорит эксперт.

Он добавил, что никто не почувствует разницы, если закроет шахты и даже продолжит выплачивать заработную плату горнякам.

8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, якобы причастным к внедрению формулы "Роттердам+".

Экономисты единогласны – активизация расследования НАБУ связано со значительным влиянием Игоря Коломойского на новую власть. Так, инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что дело Роттердам+ напрямую связано с возвращением олигарха в Украину.

Аналогичного мнения придерживается экономист Борис Кушнирук. "То, что все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим, для меня вполне очевидно. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там ее нет. Главное — это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов", — написал он.

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