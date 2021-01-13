Украинцы задолжали государству 65 млрд грн за коммуналку

За месяц долги увеличились на 18,6%. Фото: pexels.com

Украинцы задолжали жилищно-коммунальным предприятиям 66,1 млрд грн. За месяц долги увеличились на 18,6%.

В ноябре 2020 года население оплатило 11,6 млрд грн за коммуналку. Это чуть больше половины - лишь 52,4% начисленной за этот месяц суммы, рассказывает Obozrevatel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Проблему скачка тарифов можно решить адресными субсидиями - Компан

В тройку областей с самым высоким уровнем оплаты услуг попали Волынская - 66,2%, Одесская - 59,1%, Закарпатская - 59% - области.

Худшая ситуация в Луганской, Черкасской, Запорожской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях. Здесь жители оплатили лишь 44-50% начисленной суммы.

На время карантина или до завершения отопительного сезона правительство предлагает установить государственное регулирование цены на газ. В течение этого периода предлагаемый тариф составит 6,99 грн за м куб. всех бытовых потребителей.