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суббота, 16 января 2021 04:07

Украинцы вместо пенсии могут получить материальную помощь

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Украинцы вместо пенсии могут получить материальную помощь
Пенсию не получат украинцы, которые не имеют 15 лет стажа. Фото: pershyj.com/

Украинцы, которые не имеют 15 лет стажа, пенсию не получат.

Вместо этого они могут обратиться в органы соцзащиты и получать ежемесячное пособие. Об этом рассказал советник министра соцполитики Николай Шамбир, передает пресс служба ведомства.

Размер помощи должен составлять не более прожиточного минимума (сейчас это 1769 грн). Такую сумму получат лишь те, кто совсем не имеет доходов.

Остальные же могут рассчитывать, что государство доплатит до их дохода столько, сколько не хватает до прожиточного минимума.

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"Если мы говорим, что такое пенсия, это страховой продукт. Некорректно говорить, что он может быть без достаточного количества стажа. Есть пенсия, а есть программы государственной поддержки. После 65 лет можно обратиться за выплатой для малообеспеченных", - рассказал Шамбир.

В апреле автоматически пересчитают выплаты украинцам, которые достигли пенсионного возраста и продолжили работать. Речь идет о тех, кто проработал как минимум 2 года после назначения выплаты.

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