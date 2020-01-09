Украинцы в Польше начали зарабатывать больше

Больше всего украинцы зарабатывают на строительстве в Польше - 165 грн в час Фото: Gazeta Krakowska

Украинцы, которые работают в Польше, начали получать больше. Только 6% украинцев готовы работать за минимальную ставку, и почти каждый десятый зарабатывает больше 20 злотых в час c вычетом налогов.

Большинство приезжих рабочих задействованы в строительстве, сфере транспорта и логистики, а также промышленности. Именно здесь работники из Украины зарабатывают больше всего - свыше 20 злотых в час или более 26,7 злотых (около 165 грн) без вычета налогов. Об этом говорят результаты исследования агентства занятости EWL и Центра Восточной Европы при Варшавском университете. Об этом сообщает польская газета Rzeczpospolita.

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13% от всех украинцев, которые официально устроились на работу в Польше, работает в сфере строительства. Опрос показывает, что украинцам, которые заняты на строительных площадках, платят больше 90 гривен в час (более 120 грн без вычета налогов).

11% украинцев работают в сфере транспорта и логистики и зарабатывают около 90 грн в час (после вычета налогов).

16% приезжих рабочих выбирают профессии в сфере промышленности, поскольку она является наиболее оплачиваемой.

Польский язык знают около 80% респондентов опроса. Никто из сотрудников, которые свободно или очень хорошо владеют польским языком, не зарабатывает минимальную почасовую ставку, а больше половины получают более чем 120 гривен в час без вычета налога.

Желание ехать работать в другую страну присуще для жителей большинства стран мира. Украина в этом плане не исключение. Около трети респондентов хотели бы работать заграницей. В Украине низкий уровень оплаты труда и маленькие возможности для самореализации.