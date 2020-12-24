Украинцы стали меньше платить за коммуналку

За услуги теплоснабжения украинцам насчитали 24,4 млрд грн. Фото: pexels.com

В этом году, за первые 10 месяцев украинцы заплатили за тепло на 3,9 млрд грн меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

В течение января-октября 2020 за услуги теплоснабжения украинцам насчитали 24,4 млрд грн. В 2019 году году эта сумма составляла 28,3 млрд грн, сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Всего за 10 месяцев текущего года за коммунальные услуги гражданам насчитали 53,8 млрд грн (без учета природного газа и электроэнергии). Это меньше, чем за аналогичный период в прошлом году – 56,1 млрд грн.

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По словам Минрегиона, на это повлияло то, что цена голубого топлива, которое является сырьем для теплоснабжающих предприятий, уменьшалась.

В октябре 2020 задолженность Украинский за жилищно-коммунальные услуги составляет 56,1 млрд грн. Это на 1,7 млрд грн больше, чем месяцем ранее.