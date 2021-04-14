Украинцы смогут получать 7 тыс. грн пенсии: показали расчеты

 
Ексклюзивы
1/5
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Отмена ГИА может сыграть злую шутку с обществом - эксперт
Просмотров: 261
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1044
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 495
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 99
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 729
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 477
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1512
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4320
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Фото
Все фото
7
3
5
5
8
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
Открывают музеи и перерабатывают мусор: успешные малые бизнесы на востоке Украины
В Днепре началось строительство нового аэропорта
В Днепре началось строительство нового аэропорта
Поляки не будут платить за &quot;понты&quot; - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Поляки не будут платить за "понты" - украинка об особенностях открытия сети кофеен
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
Видео
Все видео
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 1044
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 729
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2979
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 792
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 657
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 14:21

Украинцы смогут получать 7 тыс. грн пенсии: показали расчеты

  Комментировать

После завершения пенсионной реформы украинцы смогут получать выплаты в размере 7 тыс. грн.

Это станет возможно вследствие запуска накопительного уровня пенсионной системы, сообщается на официальном сайте Минсоцполитики. Нововведение позволит получать на пенсии до 40% зарплаты.

"Даже в случае небольших взносов в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности в 0,25% в месяц выше инфляции это возможно", – говорится в сообщении.

Для примера построили модель для человека, который:

- получает заработную плату 15 тыс. грн/мес.;

- работает и накапливает с 25 до 60 лет, имеет 35 лет стажа;

- на свой пенсионный накопительный счет в течении периода работы ежемесячно получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который заплатил работодатель, то есть 4%, что примерно составляет 600 грн;

- после окончания периода работы получает накопительную пенсию на протяжении 15 лет;

- все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% в месяц;

- получает пенсию с солидарного уровня - 3 624 грн.

Все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции. В этом примере средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3 117 грн. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 грн, что составит 45% от ее зарплаты. Другие сценарии, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа человека и продолжительности выплат, можно посмотреть в инфографике.

Автор: msp.gov.ua
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь

С 1 сентября украинцы не смогут получать пенсии и денежную помощь в отделениях Укрпочты. ПФУ проведет конкурс для отбора организаций, которые будут выплачивать и доставлять пенсии и денежную помощь по месту фактического проживания.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы смогут получать 7 тыс. грн пенсии: показали расчеты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
апреля

Попытка изменить статус языка вызвала массовые протесты

Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар

Первые выстрелы на востоке Украины: 7 лет назад началась война - фото и видео

Презентовали устройство для просмотра фильмов

Расшифровали человеческий геном

Самого кровавого маньяка Украины задержали в квартире любовницы

От взрыва корабль весом 4 тыс. тонн выбросило на берег

Черная воскресенье: люди думали, что наступил конец света

Посетителей курорта начали развлекать автомобилями

Американцы усилили 2600 вьетнамских сирот

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 13095
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 9648
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+)
Соседи жалуются на мужчину, который постоянно занимается сексом в подъезде (18+) Просмотров: 7038
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
Женщина сделала тату на глазах и едва не ослепла: соблазнительные фото рисковой модели
6
 Просмотров: 6534
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5787
Экономика
Правительство назначило председателя налоговой. Также дал должность Милованову
Правительство назначило председателя налоговой. Также дал должность Милованову Просмотров: 306
Бизнес приобрел коронавирусный иммунитет. Экономическая активность восстанавливается - эксперт
Бизнес приобрел коронавирусный иммунитет. Экономическая активность восстанавливается - эксперт
 Просмотров: 54
Неплательщикам алиментов заморозят счета - как будут арестовывать имущество должников
Неплательщикам алиментов заморозят счета - как будут арестовывать имущество должников
 Просмотров: 90
Экономика Украины вырастет на 5,6% - прогноз аналитиков
Экономика Украины вырастет на 5,6% - прогноз аналитиков Просмотров: 72
Объем теневой экономики Украины - это половина ее ВВП - Гетманцев
Объем теневой экономики Украины - это половина ее ВВП - Гетманцев Просмотров: 81
Больше всего комментируют
9
Возможно начало импичмента: Нескоромный имеет документы о гражданстве Зеленского
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
5
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
5
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
4
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 26375
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть