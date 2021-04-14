Украинцы смогут получать 7 тыс. грн пенсии: показали расчеты

После завершения пенсионной реформы украинцы смогут получать выплаты в размере 7 тыс. грн.

Это станет возможно вследствие запуска накопительного уровня пенсионной системы, сообщается на официальном сайте Минсоцполитики. Нововведение позволит получать на пенсии до 40% зарплаты.

"Даже в случае небольших взносов в 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности в 0,25% в месяц выше инфляции это возможно", – говорится в сообщении.

Для примера построили модель для человека, который:

- получает заработную плату 15 тыс. грн/мес.;

- работает и накапливает с 25 до 60 лет, имеет 35 лет стажа;

- на свой пенсионный накопительный счет в течении периода работы ежемесячно получает 2% от зарплаты с сумм уплаченного им НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты с сумм ЕСВ, который заплатил работодатель, то есть 4%, что примерно составляет 600 грн;

- после окончания периода работы получает накопительную пенсию на протяжении 15 лет;

- все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% в месяц;

- получает пенсию с солидарного уровня - 3 624 грн.

Все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции. В этом примере средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет у человека составит 3 117 грн. Вместе с солидарной пенсией человек будет получать 6 741 грн, что составит 45% от ее зарплаты. Другие сценарии, как будет меняться размер накопительной пенсии в зависимости от стажа человека и продолжительности выплат, можно посмотреть в инфографике.

Автор: msp.gov.ua

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С 1 сентября украинцы не смогут получать пенсии и денежную помощь в отделениях Укрпочты. ПФУ проведет конкурс для отбора организаций, которые будут выплачивать и доставлять пенсии и денежную помощь по месту фактического проживания.