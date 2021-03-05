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воскресенье, 07 марта 2021 21:10

Украинцы скупают недвижимость: самый дорогой и самый дешевый варианты февраля

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Украинцы скупают недвижимость: самый дорогой и самый дешевый варианты февраля
Самым доступным вариантом, купленным в феврале, стала 1-комнатная квартира площадью 30 кв. м за $30 тыс. Фото: unsplash

В течение февраля 2021-го года украинцы приобрели в Киеве недвижимости на $29,9 млн

Это на 15% больше, чем в январе, сообщают в АН "Благовест".

Самым доступным вариантом, купленным в феврале, стала 1-комнатная квартира площадью 30 кв. м за $30 тыс. в Голосеевском районе. Самым дорогим приобретенным объектом стал земельный участок в городе Буча площадью 12 га за $600 тыс.

Сегмент до $50 тыс. в феврале занял 15% в общем количестве операций. В этой категории покупали преимущественно 1-2-комнатные квартиры. Больше всего - в Днепровском, Дарницком, Голосеевском районах столицы. Договора с квартирами составили основную долю, 7% - операции с земельными участками.

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В сегменте $50-100 тыс. провели 51% сделок. Здесь преобладают 2-3-комнатные квартиры в Голосеевском, Дарницком районах Киева. Основной спрос пришелся на квартиры в новых домах. 3% - сделки с домами. Самым дешевым вариантом в этом сегменте стала 1-комнатная квартира площадью 42 кв. м за $51 тыс.

Ценовая категория $100-250 тыс. по итогам февраля составила 30%. Фаворитами сегмента были объекты в новых домах в Шевченковском и Печерском районах.

В этой категории дешевле всего продали 2-комнатную квартиру площадью 66 кв. м в Голосеевском районе за $103 тыс.

Ценовая категория от $250 тыс. В феврале представлена ​​4% от общего объема сделок. Соглашения с домами заняли 44%, с объектами нежилого фонда - 25%. Остальные - сделки с квартирами.

В феврале украинцы потратили $ 270 тыс. на аренду столичной недвижимости.

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Дата
07
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