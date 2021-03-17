Украинцы скупают квартиры в Турции: цены

Часть иностранцев покупает квартиры в новых жилых комплексах и сдает их в аренду. Фото: unsplash

В прошлом году украинцы приобрели 771 объект турецкой недвижимости, заняв 15-е место среди других иностранцев по количеству покупок.

В 2019-м году Украина занимала 18-ю позицию в списке, пишет ubr.

Дороже всего недвижимость стоит в регионе Бодрум, где средняя цена составляет €1350 за кв. м. На 2-м месте Мармарис - €1 тис. за кв. м. На 3-м - Фетхие, где просят €800 за кв. м. 4-е и 5-е места делят Стамбул и Алания - €650 за кв. м.

Дешевле всего можно купить недвижимость в Анкаре - €350 за кв. м.

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Часть иностранцев покупает квартиры в новых жилых комплексах и сдает их в аренду. Например, за €50 тыс. можно приобрести двухкомнатные апартаменты площадью 50-70 кв. м в новостройке в Аланье. Их можно сдавать за €250-300 в месяц. Если учесть все расходы - налог на доход от аренды, ежегодный налог на недвижимость, обслуживание квартиры - доходность составит около 4%.

"Если вложить в турецкую недвижимость от $250 тыс., можно получить гражданство Турции. Купленные объекты можно продать через три года, а все это время сдавать в аренду", - говорится в публикации.

За год цены на жилье в Украине взлетели на 20%. Теперь квартира в украинской столице стоит как в Бельгии, Греции, Польши или Венгрии и ощутимо дороже, чем в Эстонии, Латвии, Болгарии и Испании.