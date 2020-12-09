Украинцы пристрастились к качественному кофе: объемы продаж растут

С начала года продажи зернового кофе выросли почти на 25%. Фото: pexels.com

Украинцы стали отдавать предпочтение качественному кофе. Продажи зернового и молотого кофе существенно выросли. В то же время, спрос на растворимый кофе уменьшился на 4%.

Как сообщила Государственная таможенная служба, с начала года продажи зернового кофе выросли почти на 25%, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Объемы продаж молотого кофе выросли на 41%, рассказывает ТСН.

Впрочем, из-за карантина в странах-поставщиках чая и кофе катастрофически не хватает рабочих рук. Если ситуация не улучшится, мир может ожидать дефицит этих напитков.

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Для нормализации давления нужно кофе заменить на чай каркаде. Такое же действие оказывает употребление 100 г ягод черноплодной рябины 3 раза в день перед едой в течение 10 дней.