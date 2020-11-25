"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1242
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 711
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 783
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2475
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1746
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6579
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
9
9
6
6
6
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Эмигрантам, знающим язык, больше платят за работу
Грибная ферма окупится за пол года
Грибная ферма окупится за пол года
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
На детей ежемесячно выплачивают 3,7 тыс. грн помощи
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 135
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 99
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 369
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 738
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 12:10

"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда

  Комментировать
&quot;Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна&quot;: как изменился рынок труда
Украинцы сейчас не спешат менять работу. Фото: архив Веры Проценко

Количество вакансий в Украине из-за пандемии уменьшилось втрое. Работодатели почувствовали свое превосходство на рынке труда. Поэтому рассматривают большее количество кандидатов, подбирают их более тщательно, затягивают срок отбора.

О новых тенденциях на рынке труда Gazeta.ua рассказала карьерная консультантка Вера Проценко.

Как пандемия повлияла на рынок труда?

Наблюдаем ситуацию, которая была в кризисные годы - 2008-го и 2014-го. Украинцы не спешат менять работу. Трудно переманить человека с одного места на другое, если его более или менее все устраивает.

Теперь многие кандидаты спрашивают, как в компании настроена удаленная работа, сокращали ли во время карантина зарплаты, персонал. Даже если компания известная, но были непривлекательные действия, это серьезно влияет на выбор человеком места работы.

В каких сферах кандидаты чувствовали свое превосходство?

Люди, которые обладают уникальной специализацией, всегда будут иметь преимущество. Если таких специалистов на рынке 5 или 10, то на них карантин существенно не повлияет. Вакансии все равно открываются. Кто-то идет в декрет, уезжает за границу. Меньше всего коронакризис задел ІТ-специалистов. Также специалистов фарминдустрии, потому что она динамично развивается.

На что обращают внимание работодатели? Каким должен быть идеальный кандидат на должность?

Раньше больше обращали внимание на hard skills, то есть профессиональные умения и знания. Сегодня компании все чаще учитывают soft skills - гибкие навыки. Это презентационные умения, коммуникация, аналитическое и критическое мышление. Их можно и нужно развивать всю жизнь. Стоит только выбрать способ: читать книги, посещать мастер-классы. Возможностей много. У хорошего специалиста профессиональные умения должны составлять 60 - 70 процентов, гибкие навыки - 30 процентов.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе говорили о профессиях будущего и навыках, которые будут востребованы ближайшие 5 лет. Речь шла об умении решать проблемы, о критическом мышлении, креативности, управлении людьми и лидерстве, эмоциональном интеллекте, умении вести переговоры и учиться всю жизнь.

Как изменились собеседования за последние 5 лет?

Изменения есть, но не кардинальные. Остался 1-й блок - профессиональные навыки. Кандидата на должность проверяют на владение знаниями, которые он анонсирует. Это могут быть тестовые задания, вопросы на решение профессиональной задачи.

2-й блок - задача на креативность или вопросы, на которые нет правильных ответов. Важно услышать как кандидат решает проблемы. 3-е - может быть профессиональный тест, который покажет - это исполнитель или лидер, креативный человек или системный.

Если говорим о поколении X, Y, Z, что нужно для каждого чтобы комфортно себя чувствовать на рабочем месте?

На самом деле есть 4 поколения. Еще бэби-бумеры - люди 1950-1970-х. Если говорим о них, то в Украине после 45 лет трудно найти работу.

Каждое поколение более сфокусировано на определенной ценности. Например, для Z и Y надо, чтобы была социальная ответственность компании, свобода, возможность удаленной работы, гибкий график. Им важно удовольствие от жизни. Тогда как для X и бэби-бумеров важны стабильность, определенность, четкая зарплата. Компании это учитывают, когда рассматривают кандидатов на должность.

Есть профессии, где ищут преимущественно молодых специалистов. В сфере IТ средний возраст работников 25-30 лет. Таким компаниям трудно пригласить старшего человека, потому что руководство волнует, насколько он впишется в коллектив, общую атмосферу. В креативных, коммуникационных агентствах тоже много молодежи. Это следствие стереотипов, что у этих людей больше пластичность мозга, они больше отслеживают тренды. Поэтому в маркетинге, диджитал, SMM работникам, как правило, до 30-35 лет.

Консалтинг - это больше работа о людях с сединой. Здесь мы приближаемся к уровню европейского рынка. Например, в Великобритании в консалтинге работают люди 45+. Считается, что именно они могут давать советы, делать крутые проекты, потому что прошли не только профессиональный, но и жизненный путь.

В более классических профессиях возраст может быть любым. Это, например, бухгалтерия, финансы, юриспруденция. Хотя, по мнению экспертов, хорошо, когда команда сбалансированная, присутствуют все четыре поколения. Ибо у каждого есть своя ценность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кому предлагают зарплату от 90 тыс. грн

Когда требования работодателя являются справедливыми, а от каких нужно отказываться? Чем злоупотребляют работодатели при приеме на работу?

В первую очередь, это вопросы, касающиеся личной жизни - замужество, как часто болеют дети, собираетесь ли в декрет. Вопрос возраста, религиозные, инклюзивности, то есть о наличии болезней. О таком уместно спрашивать, если кандидат устраивается на вредное производство. Но когда говорим о классической профессии, такие вопросы на собеседовании должны насторожить.

Стоит отказаться от должности, если спрашивают, готовы ли нарушать законодательство. Это больше касается бухгалтерии, финансов.

Прежде чем идти на собеседование, нужно узнать больше о компании, где хотите работать. Почитайте отзывы. К сожалению, в основном пишут негатив. Но если он часто повторяется, например, по поводу невыплаты зарплаты, это однозначно должно насторожить.

Чем злоупотребляют кандидаты на собеседовании? Где грань между своими правами и наглостью?

Если речь идет о первой встрече с работодателем, точно не стоит сразу спрашивать о зарплате или "не буду ли я выполнять лишнюю работу". Стоит поинтересоваться, чем живет компания, какие перспективы, стратегия, как будут оценивать результаты работы. Однозначно не стоит говорить плохо о предыдущих работодателях, даже если вы разошлись плохо. Это всегда вызывает мысли: а как потом будут говорить о нас, когда этот человек уволится?

О чем не стоит говорить работодателю?

Нет универсального ответа. Можно говорить о своих факапах и ошибках, если получили урок и сделали выводы, достигли определенных результатов.

Не стоит врать, казаться круче, чем есть на самом деле. Это очень быстро распознают. Все остальное стоит говорить, если это касается вашего опыта, вакансии и может быть плюсом, чтобы получить должность.

Часто на собеседованиях спрашивают: назовите свои сильные и слабые стороны? Если будете говорить, что я ленивый и едва заставляю себя работать - это одна форма подачи слабых сторон. Можно говорить, что в жизни есть периоды прокрастинации. То есть откладываю дела на потом. Но надо подчеркнуть, что уже научился распознавать, справляться с этим и идти на опережение.

Говорят, что уже не удастся проработать по одной специальности до конца жизни. Это утверждение оправдано? Как часто украинцы меняют место работы?

За последние 5 лет очень изменилась ситуация на рынке труда. Люди уже не боятся менять место работы, особенно когда мы говорим о поколении Z. Украинцы поняли, что возможностей и компаний много, а жизнь - одна.

В среднем на одном месте работают 3 года. Но это оправдано. Потому что все быстро меняется, нужно постоянно получать новые навыки. Если ты сам не изменишься, тебя выкинут с рынка труда, каким бы классным не был.

В дальнейшем украинцы будут менять работу чаще. Но и останутся те, кто будет работать на одном месте. Например, врач может проработать всю жизнь в одной больнице. Но при условии, что постоянно развивается, получает новые знания, опыт, посещает конференции, отслеживает новые технологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выманивают деньги у тех, кто ищет работу: 5 мошеннических схем

Какие специалисты в Украине зарабатывают больше всего?

В сфере IТ-технологий и в дальнейшем будут зарабатывать больше. Потому что продолжим уверенно идти в онлайн, роботизацию, автоматизацию. Часть профессий исчезнет и это нормально.

Высокие зарплаты будут в бионанотехнологии, медицине. Всем, что связано с вакцинами, здоровьем. Но при этом мы должны понимать, что будущее за уникальными специалистами. Я знаю мастера причесок. Она зарабатывает на уровне топ-менеджера, так как одна из лучших в своей сфере.

Насколько в современных условиях важно университетское образование?

Высшее образование в классическом понимании будет отходить на второй план. На это будут меньше обращать внимание, потому что знания очень быстро устаревают. Большинство украинских университетов не дают актуальных знаний.

Сейчас принимают во внимание опыт работы за последние 3-5 лет. Никому не интересно, что вы делали 7-10 лет назад. Обращают внимание на то, как развиваетесь. Что делали, чтобы усилить себя как специалиста. Возможно, проходили курсы или дополнительное обучение.

Если обобщить, 1-е, на что обращают внимание - опыт. Любой. Минимальный, волонтерский, если это студент. 2-е - образование. 3-е - навыки. Возможно, владеете компьютерными программами, участвовали в проектах, касающихся открытых вакансий.

Высшее образование остается важным для классических профессий.

По состоянию на конец октября украинцам предлагали более 52,1 тыс. рабочих мест. Более 293 тыс. человек искали работу. Средняя зарплата в октябре составила 12 тыс. грн.

Автор: Юлия КАРМАНСКАЯ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Запретили агитацию против власти

Ярослав Мудрый стал киевским князем

Обнаружили целебный источник

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 22465
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 19098
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 17605
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11169
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 10089
Экономика
В Кабмине намекнули на подорожание электроэнергии
В Кабмине намекнули на подорожание электроэнергии Просмотров: 45
Сколько украинцы планируют потратить в Черную пятницу
Сколько украинцы планируют потратить в Черную пятницу Просмотров: 18
Первая с вертикальным дизайном: Нацбанк выпустил уникальную банкноту
Первая с вертикальным дизайном: Нацбанк выпустил уникальную банкноту Просмотров: 324
Помощь бизнесу: на что тратят средства кредитов "5-7-9"
Помощь бизнесу: на что тратят средства кредитов "5-7-9" Просмотров: 63
В Украине распространяют фальшивые деньги: как распознать подделку
В Украине распространяют фальшивые деньги: как распознать подделку Просмотров: 657
Больше всего комментируют
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Турки сбили российский военный самолет
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
Голосов: 25597
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть