"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда

Украинцы сейчас не спешат менять работу. Фото: архив Веры Проценко

Количество вакансий в Украине из-за пандемии уменьшилось втрое. Работодатели почувствовали свое превосходство на рынке труда. Поэтому рассматривают большее количество кандидатов, подбирают их более тщательно, затягивают срок отбора.

О новых тенденциях на рынке труда Gazeta.ua рассказала карьерная консультантка Вера Проценко.

Как пандемия повлияла на рынок труда?

Наблюдаем ситуацию, которая была в кризисные годы - 2008-го и 2014-го. Украинцы не спешат менять работу. Трудно переманить человека с одного места на другое, если его более или менее все устраивает. Теперь многие кандидаты спрашивают, как в компании настроена удаленная работа, сокращали ли во время карантина зарплаты, персонал. Даже если компания известная, но были непривлекательные действия, это серьезно влияет на выбор человеком места работы.

В каких сферах кандидаты чувствовали свое превосходство?

Люди, которые обладают уникальной специализацией, всегда будут иметь преимущество. Если таких специалистов на рынке 5 или 10, то на них карантин существенно не повлияет. Вакансии все равно открываются. Кто-то идет в декрет, уезжает за границу. Меньше всего коронакризис задел ІТ-специалистов. Также специалистов фарминдустрии, потому что она динамично развивается.

На что обращают внимание работодатели? Каким должен быть идеальный кандидат на должность?

Раньше больше обращали внимание на hard skills, то есть профессиональные умения и знания. Сегодня компании все чаще учитывают soft skills - гибкие навыки. Это презентационные умения, коммуникация, аналитическое и критическое мышление. Их можно и нужно развивать всю жизнь. Стоит только выбрать способ: читать книги, посещать мастер-классы. Возможностей много. У хорошего специалиста профессиональные умения должны составлять 60 - 70 процентов, гибкие навыки - 30 процентов. На Всемирном экономическом форуме в Давосе говорили о профессиях будущего и навыках, которые будут востребованы ближайшие 5 лет. Речь шла об умении решать проблемы, о критическом мышлении, креативности, управлении людьми и лидерстве, эмоциональном интеллекте, умении вести переговоры и учиться всю жизнь.

Как изменились собеседования за последние 5 лет?

Изменения есть, но не кардинальные. Остался 1-й блок - профессиональные навыки. Кандидата на должность проверяют на владение знаниями, которые он анонсирует. Это могут быть тестовые задания, вопросы на решение профессиональной задачи. 2-й блок - задача на креативность или вопросы, на которые нет правильных ответов. Важно услышать как кандидат решает проблемы. 3-е - может быть профессиональный тест, который покажет - это исполнитель или лидер, креативный человек или системный.

Если говорим о поколении X, Y, Z, что нужно для каждого чтобы комфортно себя чувствовать на рабочем месте?

На самом деле есть 4 поколения. Еще бэби-бумеры - люди 1950-1970-х. Если говорим о них, то в Украине после 45 лет трудно найти работу. Каждое поколение более сфокусировано на определенной ценности. Например, для Z и Y надо, чтобы была социальная ответственность компании, свобода, возможность удаленной работы, гибкий график. Им важно удовольствие от жизни. Тогда как для X и бэби-бумеров важны стабильность, определенность, четкая зарплата. Компании это учитывают, когда рассматривают кандидатов на должность. Есть профессии, где ищут преимущественно молодых специалистов. В сфере IТ средний возраст работников 25-30 лет. Таким компаниям трудно пригласить старшего человека, потому что руководство волнует, насколько он впишется в коллектив, общую атмосферу. В креативных, коммуникационных агентствах тоже много молодежи. Это следствие стереотипов, что у этих людей больше пластичность мозга, они больше отслеживают тренды. Поэтому в маркетинге, диджитал, SMM работникам, как правило, до 30-35 лет. Консалтинг - это больше работа о людях с сединой. Здесь мы приближаемся к уровню европейского рынка. Например, в Великобритании в консалтинге работают люди 45+. Считается, что именно они могут давать советы, делать крутые проекты, потому что прошли не только профессиональный, но и жизненный путь. В более классических профессиях возраст может быть любым. Это, например, бухгалтерия, финансы, юриспруденция. Хотя, по мнению экспертов, хорошо, когда команда сбалансированная, присутствуют все четыре поколения. Ибо у каждого есть своя ценность.

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Когда требования работодателя являются справедливыми, а от каких нужно отказываться? Чем злоупотребляют работодатели при приеме на работу?

В первую очередь, это вопросы, касающиеся личной жизни - замужество, как часто болеют дети, собираетесь ли в декрет. Вопрос возраста, религиозные, инклюзивности, то есть о наличии болезней. О таком уместно спрашивать, если кандидат устраивается на вредное производство. Но когда говорим о классической профессии, такие вопросы на собеседовании должны насторожить. Стоит отказаться от должности, если спрашивают, готовы ли нарушать законодательство. Это больше касается бухгалтерии, финансов. Прежде чем идти на собеседование, нужно узнать больше о компании, где хотите работать. Почитайте отзывы. К сожалению, в основном пишут негатив. Но если он часто повторяется, например, по поводу невыплаты зарплаты, это однозначно должно насторожить.

Чем злоупотребляют кандидаты на собеседовании? Где грань между своими правами и наглостью?

Если речь идет о первой встрече с работодателем, точно не стоит сразу спрашивать о зарплате или "не буду ли я выполнять лишнюю работу". Стоит поинтересоваться, чем живет компания, какие перспективы, стратегия, как будут оценивать результаты работы. Однозначно не стоит говорить плохо о предыдущих работодателях, даже если вы разошлись плохо. Это всегда вызывает мысли: а как потом будут говорить о нас, когда этот человек уволится?

О чем не стоит говорить работодателю?

Нет универсального ответа. Можно говорить о своих факапах и ошибках, если получили урок и сделали выводы, достигли определенных результатов. Не стоит врать, казаться круче, чем есть на самом деле. Это очень быстро распознают. Все остальное стоит говорить, если это касается вашего опыта, вакансии и может быть плюсом, чтобы получить должность. Часто на собеседованиях спрашивают: назовите свои сильные и слабые стороны? Если будете говорить, что я ленивый и едва заставляю себя работать - это одна форма подачи слабых сторон. Можно говорить, что в жизни есть периоды прокрастинации. То есть откладываю дела на потом. Но надо подчеркнуть, что уже научился распознавать, справляться с этим и идти на опережение.

Говорят, что уже не удастся проработать по одной специальности до конца жизни. Это утверждение оправдано? Как часто украинцы меняют место работы?

За последние 5 лет очень изменилась ситуация на рынке труда. Люди уже не боятся менять место работы, особенно когда мы говорим о поколении Z. Украинцы поняли, что возможностей и компаний много, а жизнь - одна. В среднем на одном месте работают 3 года. Но это оправдано. Потому что все быстро меняется, нужно постоянно получать новые навыки. Если ты сам не изменишься, тебя выкинут с рынка труда, каким бы классным не был. В дальнейшем украинцы будут менять работу чаще. Но и останутся те, кто будет работать на одном месте. Например, врач может проработать всю жизнь в одной больнице. Но при условии, что постоянно развивается, получает новые знания, опыт, посещает конференции, отслеживает новые технологии.

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Какие специалисты в Украине зарабатывают больше всего?

В сфере IТ-технологий и в дальнейшем будут зарабатывать больше. Потому что продолжим уверенно идти в онлайн, роботизацию, автоматизацию. Часть профессий исчезнет и это нормально. Высокие зарплаты будут в бионанотехнологии, медицине. Всем, что связано с вакцинами, здоровьем. Но при этом мы должны понимать, что будущее за уникальными специалистами. Я знаю мастера причесок. Она зарабатывает на уровне топ-менеджера, так как одна из лучших в своей сфере.

Насколько в современных условиях важно университетское образование?

Высшее образование в классическом понимании будет отходить на второй план. На это будут меньше обращать внимание, потому что знания очень быстро устаревают. Большинство украинских университетов не дают актуальных знаний. Сейчас принимают во внимание опыт работы за последние 3-5 лет. Никому не интересно, что вы делали 7-10 лет назад. Обращают внимание на то, как развиваетесь. Что делали, чтобы усилить себя как специалиста. Возможно, проходили курсы или дополнительное обучение. Если обобщить, 1-е, на что обращают внимание - опыт. Любой. Минимальный, волонтерский, если это студент. 2-е - образование. 3-е - навыки. Возможно, владеете компьютерными программами, участвовали в проектах, касающихся открытых вакансий. Высшее образование остается важным для классических профессий.

По состоянию на конец октября украинцам предлагали более 52,1 тыс. рабочих мест. Более 293 тыс. человек искали работу. Средняя зарплата в октябре составила 12 тыс. грн.