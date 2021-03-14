Украинцы получили еще одну возможность летать в Европу

Рейсы в Украину восстанавливает латвийская авиакомпания airBaltic.
Полеты начнутся 17 марта, сообщается на сайте авиакомпании.
AirBaltic после годичного перерыва осуществит рейс из Риги в Киев. Пока летать по такому маршруту планируют 2 раза в неделю, а с 28 марта - 3 раза.
2 мая возобновляют рейсы Рига-Одесса. Их будут выполнять 5 раз в неделю.
3 июня возобновят рейсы по маршруту Рига-Львов. Их будут осуществлять 2 раза в неделю.
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Авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.
Все маршруты будут осуществлять на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300.
В Украине новая авиакомпания Bees Airline зарегистрировала 2 первых самолета. Украинский лоукост подал Boeing 737-800 с бортовым номером регистра UR-UBA и UR-UBB.
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