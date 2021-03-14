Украинцы получили еще одну возможность летать в Европу

В Украине возобновляют регулярные рейсы в Ригу. Фото: airBaltic

Рейсы в Украину восстанавливает латвийская авиакомпания airBaltic.

Полеты начнутся 17 марта, сообщается на сайте авиакомпании.

AirBaltic после годичного перерыва осуществит рейс из Риги в Киев. Пока летать по такому маршруту планируют 2 раза в неделю, а с 28 марта - 3 раза.

2 мая возобновляют рейсы Рига-Одесса. Их будут выполнять 5 раз в неделю.

3 июня возобновят рейсы по маршруту Рига-Львов. Их будут осуществлять 2 раза в неделю.

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Авиакомпания уже осуществляет регулярные рейсы из Вильнюса в Киев.

Все маршруты будут осуществлять на региональных реактивных самолетах Airbus A220-300.

В Украине новая авиакомпания Bees Airline зарегистрировала 2 первых самолета. Украинский лоукост подал Boeing 737-800 с бортовым номером регистра UR-UBA и UR-UBB.