Украинцы получат компенсации за электроотопление

Граждане, которые получают субсидию, не могут претендовать на компенсацию. Фото: pixabay

Рада приняла закон о монетизированных компенсациях для украинцев, которые используют электроотопления.

На эти цели из бюджета выделят 1,4 млрд грн, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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На компенсацию может рассчитывать:

- население, которое проживает в жилых домах, домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях, оборудованных электроотопительными установками и по состоянию на 31 декабря 2020 года имело право на пониженную цену;

- население, проживающее в негазифицированных многоквартирных домах, в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения;

- многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Граждане, которые получают субсидию, не могут претендовать на компенсацию.

Компенсацию направят поставщикам услуг, которые зачислят ее, как оплату за потребленную этими гражданами электрическую энергию.

В Украине начали активно скупать счетчики на тепло в результате роста расходов на отопление. Спрос на счетчики вырос на 20%.