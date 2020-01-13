Украинцы перешли на международные платежки

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Сегодня Украина полностью перешла на использование международного стандарта номера банковского счета IBAN.

Так, к 12 января банки принимали к исполнению документы на перевод средств, в которых была указана или пара реквизитов (код банка и счет), или счет по стандарту IBAN. Однако отныне необходимо указывать исключительно счет по стандарту IBAN. Это стандарт ISO 13616, по которому кодируют банковские счета по единым международным правилам. Отныне вместо кода МФО банка и номера счета будем использовать международный формат счета. Об этом сообщили в Нацбанке.

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Номер банковского счета по стандарту IBAN содержит такие символы:

• кода Украины (2 буквы);

• контрольного разряда (2 цифры);

• код банка (6 цифр);

• номер самого счета – длина не является фиксированной (от 5 до 19 символов).

Переход на IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Национального банка.

Нацбанк начал внедрять IBAN с 5 августа. Планировалось, что переходный период продлится до 1 ноября, но по просьбе Госказначейства НБУ продлил его до 12 января 2020 года.