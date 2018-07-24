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вторник, 24 июля 2018 11:57

Украинцы отказываются от водки: что начали пить больше

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Автор: boagastronomia.com.br
  В Украине стали меньше потреблять алкоголь
В Украине стали меньше потреблять алкоголь

В Украине стали меньше потреблять крепкий алкоголь. Зато стали больше пить ликеры.

В этом году сократили производство водки с содержанием спирта менее 45,4%. За последние полгода уменьшили изготавление на 10,6% - до 5,7 миллиона декалитров, пишет УНИАН.

"Производство коньяка и бренди сократилось на 2,7% - до 884 тысяч декалитров. Производство водки в июле 2018 составило 967 тысяч дал, что на 10% меньше, чем месяцем ранее, и на 3,2% больше, чем в июле 2017", - говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Производство коньяка и бренди в июле составило 126 тысяч дал, что на 24,4% меньше показателя июня текущего года, и на 1,4% меньше, чем в июле 2017.

Зато объем производства ликеров и других спиртных напитков в Украине в январе-июле увеличился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,6 миллиона дал.

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В июле текущего года производство ликеров и других спиртных напитков составило 701 тысяч дал, что на 11,3% меньше, чем в прошлом месяце, и на 32,1% больше, чем в июле 2017.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Составили рейтинг стран мира, которые считают наиболее "пьющими". Неожиданно на первом месте стала Беларусь. В тройку попала также Молдова - 16,8 л, Россия и Литва - около 15 л.

Украина занимает 4 место, где гражданин выпивает около 14 л чистого спирта в год.

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