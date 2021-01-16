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суббота, 16 января 2021 10:22

Украинцы оставили себе на память почти 550 млн грн в недействительных монетах

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Украинцы оставили себе на память почти 550 млн грн в недействительных монетах
Украинцы не сдали в банки 550 млн грн. Фото: pixabay

Монеты, уже не является средством платежа, остались на руках украинский. Их сумма достигает 548,7 млн грн. Столько было в обращении монет номиналом 1, 2 и 5 копеек по состоянию на 1 декабря прошлого года. Ими уже нельзя рассчитываться от 1 октября 2019 года, сообщается на странице Экспертного платформы НБУ в Facebook.

Эти монеты можно обменять в кассах четырех уполномоченных банков. С 1 октября 2020 году из обращения были изъяты монеты номиналом 25 копеек. Последние можно обменять в кассе любого банка.

По количеству монет мелкого номинала в обращении сокращение составило за последние 14 месяцев только 0,61%. То есть, украинцы оставили их себе на память.

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С 1 октября 2020 году из обращения были изъяты монеты номиналом 25 копеек. Последние можно обменять в кассе любого банка. Монеты номиналом 25 копеек сдают активно. За последние два месяца украинцы обменяли 48,2 млн штук таких монет.

В пунктах пропуска аэропортов "Борисполь" и "Киев" таможенники помешали перемещению через границу драгоценностей и старинных монет с нарушением порядка прохождения "зеленого коридора".

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16
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