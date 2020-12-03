Украинцы несут валюту в банки

В ноябре этого года население продало валюты больше, чем купило.

Об этом сообщают в Национальном банке.

Украинцы купили валюты на сумму эквивалентную $1,32 млрд. Это на 3% меньше, чем в октябре. Продали валюты на $1,44 млрд, что почти на 12% больше, чем в предыдущем месяце.

Таким образом, в ноябре сальдо купли-продажи составляет $127,76 млн.

Автор: НБУ В октябре украинцы продали меньше валюты, чем в ноябре

Национальный банк Украины планирует выпускать собственные электронные гривны. Регулятор разрабатывает варианты, как можно использовать новую валюту в Украине.