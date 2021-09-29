Украинцы не хотят возвращаться в офисы: количество удаленных вакансий выросло

 
Ексклюзивы
1/5
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
"Страшная тенденция. Наука превращается в разновидность религии" - эксперт об эпидемии
Просмотров: 153
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
"Били людей - страшное дело. Загоняли под замок и поджигали" - воспоминания очевидцев террора в Больших Липнягах
Просмотров: 675
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
От продавца и тамады – до певца: Роман Скорпион рассказал о начале карьеры
Просмотров: 450
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2 Просмотров: 531
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
Главное требование - лояльность к президенту: "слуги" в Трускавце решат судьбу нескольких министров и спикера
1 Просмотров: 441
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Чем меньше корабль, тем больше моряки. Как бронированный катер "Костополь" маневрировал по натовским стандартам
Просмотров: 1809
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Новая волна коронавируса неотвратимая и мощнее предыдущих
Просмотров: 585
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
"Возможна узурпация власти" – как Зеленский будет использовать антиолигархический закон
Просмотров: 252
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Новая политическая сила вырастет во взаимодействии бизнеса, среднего звена государственного управления и армии
Просмотров: 288
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
Просмотров: 684
Фото
Все фото
15
7
3
9
12
&quot;Слуги народа&quot; носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
"Слуги народа" носят пояса за 12 пенсий и сумки за 9 минимальных зарплат
В роддомах снова начнут выдавать &quot;пакеты малыша&quot;
В роддомах снова начнут выдавать "пакеты малыша"
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Книга на 329 страниц - в Раду принесли бюджет
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Видео
Все видео
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
На портале "Дія" можно получить более 70 госуслуг: как зарегистрироваться
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
На субсидии не хватает денег - правительство будет просить изменить госбюджет
В Украине начали денежную реформу
В Украине начали денежную реформу
В Украине введут новый налог на покупки
В Украине введут новый налог на покупки
Интервью
1/5
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Женщина может обнаружить рак сама. Но на поздней стадии - маммолог
Просмотров: 378
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Просмотров: 6786
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 405
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 603
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1917
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
01 октября 2021
Просмотров: 63
Доки є "проблема Московії" – світ у небезпеці
Минуло три місяці відтоді, як Джозеф Байден визначив для диктатора Московії коридор прийнятності. Окреслив лінії, які переступати не можна, і ...
пятница, 01 октября 2021 21:10

Украинцы не хотят возвращаться в офисы: количество удаленных вакансий выросло

  Комментировать
Украинцы не хотят возвращаться в офисы: количество удаленных вакансий выросло
Работники не слишком настроены менять место работы из дома на офис. Фото: pixabay.com

В сентябре 2020 года работодатели предлагали 2799 вакансий с дистанционной занятостью, в сентябре 2021 года количество таких вакансий выросло до 6486.

Чаще всего ищут удаленных сотрудников в категориях:

- IT, компьютеры, интернет;

- СМИ, издательство, полиграфия;

- Дизайн, творчество;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Уровень зарплат превысил довоенный: эксперт назвал причину

- Культура, музыка, шоу-бизнес;

- Телекоммуникации и связь.

В прошлом году 25% работодателей готовы были пересмотреть рабочий режим после карантина и оставить сотрудников на дистанционной работе. 9% планировали позволить сотрудникам работать из дома несколько дней в неделю, 66% - вернуться в офисы, по данным Work.ua.

В августе 2021-го 7% компаний остались работать удаленно, 59% вернулись в офисы. 34% практикуют гибридный график работы - удаленно плюс офис.

Работники не слишком настроены менять место работы из дома на офис. Готовы отказаться от удаленной работы за определенные бонусы: повышение зарплаты, компенсация проезда, бесплатные обеды, дополнительные выходные, отпуска. Однако предложить что-то из перечисленного, чтобы поощрить работников возвращаться в офис, готовы 26% работодателей. 74% никак не стимулируют персонал возвращаться в офис и не планируют этого делать.

86% украинцев ищут работу через job-сервисы, 55% - через знакомых, 43% - объявления в соцсетях, 25% - мессенджеры.

Все меньше работников пользуются оффлайновыми методами: ярмарками вакансий, услугами агенств и центров занятости.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы не хотят возвращаться в офисы: количество удаленных вакансий выросло». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
октября

"На живот, с*ка!": В Одессе ликвидировали российского киллера Аслана Дикаева

Украина не сумела выиграть первую игру под руководством Петракова

Мультипликатор хотел открыть город будущего

Самое читаемое
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
Монике Белуччи - 57. Самые соблазнительные фото легендарной итальянки
14
 Просмотров: 19755
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
Украинская гимнастка показала соблазнительные снимки с отдыха
9
 Просмотров: 10089
Для запуска &quot;Северного потока-2&quot; неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
Для запуска "Северного потока-2" неожиданно возникло препятствие. Решение ЕС или Германии теперь не важны - Андреас Умланд
 Просмотров: 6786
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
Как жили киевляне под нацистской оккупацией - оцифровали архивные фото
8
 Просмотров: 5841
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
Гороскоп на 30 сентября: кого по-настоящему осчастливит конец месяца
 Просмотров: 4095
Экономика
"Украина достигла большого прогресса" - в МИД ответили на критику аудитора ЕС
"Украина достигла большого прогресса" - в МИД ответили на критику аудитора ЕС 1 Просмотров: 108
В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов
В Польшу больше всего приглашают рабочих и ИТ-специалистов Просмотров: 198
Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира
Гривна стала одной из самых прибыльных валют мира Просмотров: 351
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги
Субсидия в 10 тыс. грн: кто может рассчитывать на такие деньги Просмотров: 621
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум
Цена на газ в Европе обновила исторический максимум Просмотров: 414
Больше всего комментируют
8
"Украина - проект Запада. Поеду в ДНР воевать" - 16-летний киевлянин возмутил сеть антиукраинскими заявлениями
4
Добкин обозвал "дебилами" тех, кто называет Путина х*йлом
4
Саакашвили задержали - премьер Грузии
2
На Донбассе в сентябре погибли семь воинов: их имена и истории
2
В Трускавце Стефанчук представит IT-проект управления страной
Голосов: 26872
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть