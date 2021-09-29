Украинцы не хотят возвращаться в офисы: количество удаленных вакансий выросло

Работники не слишком настроены менять место работы из дома на офис. Фото: pixabay.com

В сентябре 2020 года работодатели предлагали 2799 вакансий с дистанционной занятостью, в сентябре 2021 года количество таких вакансий выросло до 6486.

Чаще всего ищут удаленных сотрудников в категориях:

- IT, компьютеры, интернет;

- СМИ, издательство, полиграфия;

- Дизайн, творчество;

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- Культура, музыка, шоу-бизнес;

- Телекоммуникации и связь.

В прошлом году 25% работодателей готовы были пересмотреть рабочий режим после карантина и оставить сотрудников на дистанционной работе. 9% планировали позволить сотрудникам работать из дома несколько дней в неделю, 66% - вернуться в офисы, по данным Work.ua.

В августе 2021-го 7% компаний остались работать удаленно, 59% вернулись в офисы. 34% практикуют гибридный график работы - удаленно плюс офис.

Работники не слишком настроены менять место работы из дома на офис. Готовы отказаться от удаленной работы за определенные бонусы: повышение зарплаты, компенсация проезда, бесплатные обеды, дополнительные выходные, отпуска. Однако предложить что-то из перечисленного, чтобы поощрить работников возвращаться в офис, готовы 26% работодателей. 74% никак не стимулируют персонал возвращаться в офис и не планируют этого делать.

86% украинцев ищут работу через job-сервисы, 55% - через знакомых, 43% - объявления в соцсетях, 25% - мессенджеры. Все меньше работников пользуются оффлайновыми методами: ярмарками вакансий, услугами агенств и центров занятости.